HOME EDUKASI KAMPUS

Periskop 2024: Pendaftaran Beasiswa LPDP 2024 hingga Syaratnya

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |10:01 WIB
Periskop 2024: Pendaftaran Beasiswa LPDP 2024 hingga Syaratnya
Periskop 2024: Pendaftaran Beasiswa LPDP 2024 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pendaftaran beasiswa LPDP tahun 2024 siap dibuka. Pendaftaran beasiswa LPDP 2024 akan dibuka secara dalam dua tahap. Kabar terbarunya, pendaftaran LPDP tahap pertama akan dibuka pada Kamis 11 Januari 2024.

Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau Beasiswa LPDP 2024 menjadi salah satu beasiswa yang dihadirkan oleh pemerintah Indonesia.

Okezone telah mengkutip dari laman Kemenkeu LPDP, Selasa (9/1/2024), beasiswa LPDP memberikan pembiayaan pendidikan hingga tunjangan kuliah jenjang S2 dan S3 di kampus dalam negeri dan luar negeri dengan tujuan ke berbagai negara.

Persyaratan dan Jadwal Pendaftaran Beasiswa LPDP 2024

Persyaratan Beasiswa LPDP 2024

Beasiswa LPDP memiliki kategori beasiswa. Kategori ini masih dibagi dalam sub kategori beasiswa.

Beasiswa Targeted

Beasiswa target ini terdiri dari beasiswa PNS, TNI, dan Polri, Beasiswa Kewirausahaan, dan Beasiswa Pendidikan Kader Ulama 20, Beasiswa Dokter Spesialis dan Dokter Suspesialis, Beasiswa Fellowship.

Beasiswa Umum

Terdiri dari beasiswa Reguler, Beasiswa Perguruan Tinggi Ulama Dunia, Beasiswa Parsial.

Beasiswa Afirmasi

Terdiri dari Penyandang Disabilitas, Beasiswa Daerah Afirmasi, Beasiswa Prasejahtera, Beasiswa Putra - Putri Papua.

Secara umum persyaratan beasiswa LPDP dari keseluruhan jenis beasiswa.

