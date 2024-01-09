JAKARTA – Dalam memilih perguruan tinggi, calon mahasiswa baru (maba) dapat melihat kualitas kampus dari akreditasi. Perguruan Tinggi di Indonesia diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Peringkat akreditasi perguruan tinggi terdiri atas Predikat Unggul, Predikat Baik Sekali, Predikat Baik, dan Tidak Terakreditasi. Predikat Unggul cukup sulit diperoleh.
Untuk mencapai Predikat Unggul, perguruan tinggi harus membuktikan terkait praktik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi, adanya perolehan status akreditasi program studi, terjadinya efektivitas pelaksanaan, dan jumlah publikasi jurnal dalam 3 tahun terakhir.
Akreditasi Unggul menunjukkan kualitas perguruan tinggi. Dengan akreditasi Unggul, perguruan tinggi dapat memberikan jaminan pada mahasiswa bahwa mereka akan mendapat pendidikan yang baik sesuai standar Pemerintah.
Penting bagi calon mahasiswa baru (maba) untuk memilih perguruan tinggi dengan akreditasi Unggul dalam Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2024. Melansir dari laman resmi BAN-PT, Selasa (9/1/2024), Okezone merangkum 84 perguruan tinggi berakreditasi unggul oleh BAN-PT berikut ini:
84 Perguruan Tinggi Berakreditasi Unggul oleh BAN-PT
1. Akademi Angkatan Udara (AAU)
2. Akademi Militer Magelang
3. Institut Pariwisata Trisakti
4. Institut Pertanian Bogor
5. Institut Teknologi Bandung
6. Institut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung
7. Institut Teknologi Sepuluh Nopember
8. Politeknik Elekronika Negeri Surabaya
9. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
10. Politeknik Negeri Bandung
11. Politeknik Pariwisata NHI Bandung
12. Politeknik STTT Bandung
13. Politeknik YKPN
14. Sekolah Tinggi Intelijen Negara
15. Sekolah Tinggi Manajemen PPM
16. Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti
17. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
18. Universitas Ahmad Dahlan
19. Universitas Airlangga
20. Universitas Andalas
21. Universitas Atma Jaya Yogyakarta
22. Universitas Bina Nusantara
23. Universitas Brawijaya
24. Universitas Ciputra Surabaya
25. Universitas Darussalam Gontor
26. Universitas Dian Nuswantoro
27. Universitas Diponegoro
28. Universitas Gadjah Mada
29. Universitas Gunadarma
30. Universitas Hasanuddin