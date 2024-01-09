Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar Perguruan Tinggi Terakreditasi Unggul BAN-PT, Bisa Jadi Referensi SNPMB 2024 bagi Calon Maba

Arsitta Dwi Pramesti , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |12:34 WIB
Daftar Perguruan Tinggi Terakreditasi Unggul BAN-PT, Bisa Jadi Referensi SNPMB 2024 bagi Calon Maba
Daftar Perguruan Tinggi Akreditasi Unggul (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Dalam memilih perguruan tinggi, calon mahasiswa baru (maba) dapat melihat kualitas kampus dari akreditasi. Perguruan Tinggi di Indonesia diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Peringkat akreditasi perguruan tinggi terdiri atas Predikat Unggul, Predikat Baik Sekali, Predikat Baik, dan Tidak Terakreditasi. Predikat Unggul cukup sulit diperoleh.

 BACA JUGA:

Untuk mencapai Predikat Unggul, perguruan tinggi harus membuktikan terkait praktik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi, adanya perolehan status akreditasi program studi, terjadinya efektivitas pelaksanaan, dan jumlah publikasi jurnal dalam 3 tahun terakhir.

Akreditasi Unggul menunjukkan kualitas perguruan tinggi. Dengan akreditasi Unggul, perguruan tinggi dapat memberikan jaminan pada mahasiswa bahwa mereka akan mendapat pendidikan yang baik sesuai standar Pemerintah.

Penting bagi calon mahasiswa baru (maba) untuk memilih perguruan tinggi dengan akreditasi Unggul dalam Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2024. Melansir dari laman resmi BAN-PT, Selasa (9/1/2024), Okezone merangkum 84 perguruan tinggi berakreditasi unggul oleh BAN-PT berikut ini:

84 Perguruan Tinggi Berakreditasi Unggul oleh BAN-PT

1. Akademi Angkatan Udara (AAU)

2. Akademi Militer Magelang

3. Institut Pariwisata Trisakti

4. Institut Pertanian Bogor

5. Institut Teknologi Bandung

6. Institut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung

7. Institut Teknologi Sepuluh Nopember

8. Politeknik Elekronika Negeri Surabaya

9. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

10. Politeknik Negeri Bandung

11. Politeknik Pariwisata NHI Bandung

12. Politeknik STTT Bandung

13. Politeknik YKPN

14. Sekolah Tinggi Intelijen Negara

15. Sekolah Tinggi Manajemen PPM

16. Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti

17. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

18. Universitas Ahmad Dahlan

19. Universitas Airlangga

20. Universitas Andalas

21. Universitas Atma Jaya Yogyakarta

22. Universitas Bina Nusantara

23. Universitas Brawijaya

24. Universitas Ciputra Surabaya

25. Universitas Darussalam Gontor

26. Universitas Dian Nuswantoro

27. Universitas Diponegoro

28. Universitas Gadjah Mada

29. Universitas Gunadarma

30. Universitas Hasanuddin

1 2
