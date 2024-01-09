Viral! Ratusan Motor Siswa Parkir Tutup Sebagian Jalan di Pamulang

TANGERANG SELATAN - Sekira ratusan motor milik siswa diparkir menutup sebagian jalan di Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel). Kejadian ini pun viral setelah video diunggah ke salah satu akun media sosial hingga mendapat beragam komentar negatif.

Dalam unggahan video, nampak motor-motor terparkir nyaris menutup satu lajur Jalan Siliwangi yang mengarah ke Bundaran Pamulang. Lokasinya berada di bagian depan SMK Letris Pamulang.

"Parkiran sekolah siapa nih sobat Tangsel?," bunyi keterangan dalam unggahan akun @tangsel.info, Selasa (9/1/2024).

Kolom komentar unggahan video itu dibanjiri kritikan. Salah satunya oleh akun @ratu.icana yang meminta pihak sekolah tidak membiarkan para siswa parkir di badan jalan hingga mengganggu arus lalu lintas.

"Apapun alasannya, tak boleh mengganggu kepentingan umum ! Pihak sekolah juga harusnya tahu diri bahwa ini amat menganggu pengguna jalan. Mau mendisiplinkan murid tapi malah bikin macet. Gimana sih?," tulisnya.

Informasi yang dihimpun, kondisi itu terjadi akibat adanya perubahan waktu penutupan gerbang oleh SMK Letris, sehingga banyak siswa yang masih penyesuaian dan telat datang ke sekolah.

"Mohon maaf sekali atas insiden kemacetan yang terjadi tadi pagi. Kejadian ini baru pertama kali terjadi, karna ada jam perubahan penutupan gerbang, sehingga siswa baru mulai penyesuaian. Alhamdulillah sekolah juga telah berkoordinasi dengan binamas dan dishub terkait," bunyi klarifikasi @fshaugie dalam komentar video.