Jurusan Sepi Peminat di UNIBRAW Malang untuk Acuan SNBP 2024

JAKARTA- Jurusan sepi peminat di UNIBRAW Malang untuk acuan SNBP 2024. Saat ini Universitas Brawijaya adalah salah satu kampus ternama di Indonesia yang menawarkan berbagai jurusan untuk calon mahasiswa.

Tingginya peminat Universitas Brawijaya naik menjadi 5.497 jalur SNBP 2023. Sebelumnya, peminat Universitas Brawijaya jalur SNBP 2022 sebanyak 3.445 mahasiswa dari berbagai jurusan. Namun, tidak semua jurusan memiliki peminat yang sama banyaknya.

Berikut jurusan sepi peminat di UNIBRAW Malang untuk acuan SNBP 2024:

1. AGROBISNIS PERIKANAN

Daya tampung 2023: 63

Peminat 2022: 175