Ini Daftar Mata Pelajaran Pendukung SNBP 2024 agar Lolos PTN Jalur Rapor

JAKARTA – Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2024 menilai siswa dari nilai mata pelajaran rapor saat di SMA/SMK. Kendati demikian, siswa harus memperhatikan mata pelajaran pendukung SNBP agar sesuai dengan program studi impian.

Mengutip dari Permendikbudristekdikti Nomor 345/M/2022 tentang mata pelajaran pendukung SNBP 2023, Minggu (31/12/2023), Okezone merangkum mata pelajaran pendukung SNBP 2024 sebagai berikut.

Mata Pelajaran Pendukung SNBP 2024

1. Rumpun Ilmu Humaniora

A. Program studi Seni

Kurikulum Merdeka: Seni Budaya

Kurikulum 2013: Seni Budaya

B. Program studi Sejarah

Kurikulum Merdeka: Sejarah

Kurikulum 2013: Sejarah Indonesia

C. Program studi Linguistik

Kurikulum Merdeka: Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris

Kurikulum 2013: Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris

D. Program studi Sastra

Kurikulum Merdeka: Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing yang relevan

Kurikulum 2013: Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing yang relevan

E. Program studi Filsafat

Kurikulum Merdeka: Sosiologi

Kurikulum 2013: Sejarah Indonesia (IPA), Sosiologi (IPS), Antropologi (Bahasa)

2. Rumpun Ilmu Sosial

A. Program studi Sosial

Kurikulum Merdeka: Sosiologi

Kurikulum 2013: Sejarah Indonesia (IPA), Sosiologi (IPS), Antropologi (Bahasa)

B. Program studi Ekonomi

Kurikulum Merdeka: Ekonomi dan/atau Matematika

Kurikulum 2013: Matematika (IPA), Ekonomi dan/atau Matematika (IPS), Matematika (Bahasa)

C. Program studi Pertahanan

Kurikulum Merdeka: Pendidikan Pancasila

Kurikulum 2013: PPKn

D. Program studi Psikologi

Kurikulum Merdeka: Sosiologi dan/atau Matematika

Kurikulum 2013: Matematika (IPA), Sosiologi dan/atau Matematika (IPS), Matematika (Bahasa)

3. Rumpun Ilmu Alam

A. Program studi Kimia

Kurikulum Merdeka: Kimia

Kurikulum 2013: Kimia (IPA), Matematika (IPS), Matematika (Bahasa)

B. Program studi Ilmu atau Sains Kebumian

Kurikulum Merdeka: Biologi

Kurikulum 2013: Biologi (IPA), Matematika atau Geografi (IPS), Matematika (Bahasa)

Program studi Ilmu atau Sains Kebumian

Kurikulum Merdeka: Fisika dan/atau Matematika tingkat lanjut

Kurikulum 2013: Fisika dan/atau Matematika dari kelompok peminatan MIPA (IPA), Matematika (IPS), Matematika (Bahasa)

C. Program studi Biologi

Kurikulum Merdeka: Biologi

Kurikulum 2013: Biologi (IPA), Matematika (IPS), Matematika (Bahasa)

D. Program studi Biofisika dan Fisika

Kurikulum Merdeka: Fisika

Kurikulum 2013: Fisika (IPA), Matematika (IPS), Matematika (Bahasa)

E. Program studi Astronomi

Kurikulum Merdeka: Fisika dan/atau Matematika tingkat lanjut

Kurikulum 2013: Fisika dan/atau Matematika dari kelompok peminatan MIPA (IPA), Matematika (IPS), Matematika (Bahasa)

4. Rumpun Ilmu Formal

A. Program studi Komputer

Kurikulum Merdeka: Matematika tingkat lanjut

Kurikulum 2013: Matematika dari kelompok peminatan MIPA (IPA), Matematika (IPS), Matematika (Bahasa)

B. Program studi Logika

Kurikulum Merdeka: Matematika tingkat lanjut

Kurikulum 2013: Matematika dari kelompok peminatan MIPA (IPA), Matematika (IPS), Matematika (Bahasa)

C. Program studi Matematika

Kurikulum Merdeka: Matematika tingkat lanjut

Kurikulum 2013: Matematika dari kelompok peminatan MIPA (IPA), Matematika (IPS), Matematika (Bahasa)

5. Rumpun Ilmu Terapan

A. Program studi Ilmu dan Sains Pertanian

Kurikulum Merdeka: Biologi

Kurikulum 2013: Biologi (IPA), Matematika (IPS), Matematika (Bahasa)

B. Program studi Peternakan

Kurikulum Merdeka: Biologi

Kurikulum 2013: Biologi (IPA), Matematika (IPS), Matematika (Bahasa)

C. Program studi Ilmu dan Sains Perikanan

Kurikulum Merdeka: Biologi

Kurikulum 2013: Biologi (IPA), Matematika (IPS), Matematika (Bahasa)