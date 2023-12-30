JAKARTA – Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2024 menilai siswa dari nilai mata pelajaran rapor saat di SMA/SMK. Kendati demikian, siswa harus memperhatikan mata pelajaran pendukung SNBP agar sesuai dengan program studi impian.
Mengutip dari Permendikbudristekdikti Nomor 345/M/2022 tentang mata pelajaran pendukung SNBP 2023, Minggu (31/12/2023), Okezone merangkum mata pelajaran pendukung SNBP 2024 sebagai berikut.
Mata Pelajaran Pendukung SNBP 2024
1. Rumpun Ilmu Humaniora
A. Program studi Seni
Kurikulum Merdeka: Seni Budaya
Kurikulum 2013: Seni Budaya
B. Program studi Sejarah
Kurikulum Merdeka: Sejarah
Kurikulum 2013: Sejarah Indonesia
C. Program studi Linguistik
Kurikulum Merdeka: Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris
Kurikulum 2013: Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris
D. Program studi Sastra
Kurikulum Merdeka: Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing yang relevan
Kurikulum 2013: Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing yang relevan
E. Program studi Filsafat
Kurikulum Merdeka: Sosiologi
Kurikulum 2013: Sejarah Indonesia (IPA), Sosiologi (IPS), Antropologi (Bahasa)
BACA JUGA:
2. Rumpun Ilmu Sosial
A. Program studi Sosial
Kurikulum Merdeka: Sosiologi
Kurikulum 2013: Sejarah Indonesia (IPA), Sosiologi (IPS), Antropologi (Bahasa)
B. Program studi Ekonomi
Kurikulum Merdeka: Ekonomi dan/atau Matematika
Kurikulum 2013: Matematika (IPA), Ekonomi dan/atau Matematika (IPS), Matematika (Bahasa)
C. Program studi Pertahanan
Kurikulum Merdeka: Pendidikan Pancasila
Kurikulum 2013: PPKn
D. Program studi Psikologi
Kurikulum Merdeka: Sosiologi dan/atau Matematika
Kurikulum 2013: Matematika (IPA), Sosiologi dan/atau Matematika (IPS), Matematika (Bahasa)
3. Rumpun Ilmu Alam
A. Program studi Kimia
Kurikulum Merdeka: Kimia
Kurikulum 2013: Kimia (IPA), Matematika (IPS), Matematika (Bahasa)
B. Program studi Ilmu atau Sains Kebumian
Kurikulum Merdeka: Biologi
Kurikulum 2013: Biologi (IPA), Matematika atau Geografi (IPS), Matematika (Bahasa)
Program studi Ilmu atau Sains Kebumian
Kurikulum Merdeka: Fisika dan/atau Matematika tingkat lanjut
Kurikulum 2013: Fisika dan/atau Matematika dari kelompok peminatan MIPA (IPA), Matematika (IPS), Matematika (Bahasa)
C. Program studi Biologi
Kurikulum Merdeka: Biologi
Kurikulum 2013: Biologi (IPA), Matematika (IPS), Matematika (Bahasa)
D. Program studi Biofisika dan Fisika
Kurikulum Merdeka: Fisika
Kurikulum 2013: Fisika (IPA), Matematika (IPS), Matematika (Bahasa)
E. Program studi Astronomi
Kurikulum Merdeka: Fisika dan/atau Matematika tingkat lanjut
Kurikulum 2013: Fisika dan/atau Matematika dari kelompok peminatan MIPA (IPA), Matematika (IPS), Matematika (Bahasa)
4. Rumpun Ilmu Formal
A. Program studi Komputer
Kurikulum Merdeka: Matematika tingkat lanjut
Kurikulum 2013: Matematika dari kelompok peminatan MIPA (IPA), Matematika (IPS), Matematika (Bahasa)
B. Program studi Logika
Kurikulum Merdeka: Matematika tingkat lanjut
Kurikulum 2013: Matematika dari kelompok peminatan MIPA (IPA), Matematika (IPS), Matematika (Bahasa)
C. Program studi Matematika
Kurikulum Merdeka: Matematika tingkat lanjut
Kurikulum 2013: Matematika dari kelompok peminatan MIPA (IPA), Matematika (IPS), Matematika (Bahasa)
BACA JUGA:
5. Rumpun Ilmu Terapan
A. Program studi Ilmu dan Sains Pertanian
Kurikulum Merdeka: Biologi
Kurikulum 2013: Biologi (IPA), Matematika (IPS), Matematika (Bahasa)
B. Program studi Peternakan
Kurikulum Merdeka: Biologi
Kurikulum 2013: Biologi (IPA), Matematika (IPS), Matematika (Bahasa)
C. Program studi Ilmu dan Sains Perikanan
Kurikulum Merdeka: Biologi
Kurikulum 2013: Biologi (IPA), Matematika (IPS), Matematika (Bahasa)