Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Daftar Mata Pelajaran Pendukung SNBP 2024 agar Lolos PTN Jalur Rapor

Arsitta Dwi Pramesti , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |06:15 WIB
Ini Daftar Mata Pelajaran Pendukung SNBP 2024 agar Lolos PTN Jalur Rapor
Daftar matpel pendukung SNBP 2024 (Foto: Kemendikbudristek)
A
A
A

JAKARTA – Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2024 menilai siswa dari nilai mata pelajaran rapor saat di SMA/SMK. Kendati demikian, siswa harus memperhatikan mata pelajaran pendukung SNBP agar sesuai dengan program studi impian.

Mengutip dari Permendikbudristekdikti Nomor 345/M/2022 tentang mata pelajaran pendukung SNBP 2023, Minggu (31/12/2023), Okezone merangkum mata pelajaran pendukung SNBP 2024 sebagai berikut.

Mata Pelajaran Pendukung SNBP 2024

1. Rumpun Ilmu Humaniora

A. Program studi Seni

Kurikulum Merdeka: Seni Budaya

Kurikulum 2013: Seni Budaya

B. Program studi Sejarah

Kurikulum Merdeka: Sejarah

Kurikulum 2013: Sejarah Indonesia

C. Program studi Linguistik

Kurikulum Merdeka: Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris

Kurikulum 2013: Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris

D. Program studi Sastra

Kurikulum Merdeka: Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing yang relevan

Kurikulum 2013: Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing yang relevan

E. Program studi Filsafat

Kurikulum Merdeka: Sosiologi

Kurikulum 2013: Sejarah Indonesia (IPA), Sosiologi (IPS), Antropologi (Bahasa)

 BACA JUGA:

2. Rumpun Ilmu Sosial

A. Program studi Sosial

Kurikulum Merdeka: Sosiologi

Kurikulum 2013: Sejarah Indonesia (IPA), Sosiologi (IPS), Antropologi (Bahasa)

B. Program studi Ekonomi

Kurikulum Merdeka: Ekonomi dan/atau Matematika

Kurikulum 2013: Matematika (IPA), Ekonomi dan/atau Matematika (IPS), Matematika (Bahasa)

C. Program studi Pertahanan

Kurikulum Merdeka: Pendidikan Pancasila

Kurikulum 2013: PPKn

D. Program studi Psikologi

Kurikulum Merdeka: Sosiologi dan/atau Matematika

Kurikulum 2013: Matematika (IPA), Sosiologi dan/atau Matematika (IPS), Matematika (Bahasa)

3. Rumpun Ilmu Alam

A. Program studi Kimia

Kurikulum Merdeka: Kimia

Kurikulum 2013: Kimia (IPA), Matematika (IPS), Matematika (Bahasa)

B. Program studi Ilmu atau Sains Kebumian

Kurikulum Merdeka: Biologi

Kurikulum 2013: Biologi (IPA), Matematika atau Geografi (IPS), Matematika (Bahasa)

Program studi Ilmu atau Sains Kebumian

Kurikulum Merdeka: Fisika dan/atau Matematika tingkat lanjut

Kurikulum 2013: Fisika dan/atau Matematika dari kelompok peminatan MIPA (IPA), Matematika (IPS), Matematika (Bahasa)

C. Program studi Biologi

Kurikulum Merdeka: Biologi

Kurikulum 2013: Biologi (IPA), Matematika (IPS), Matematika (Bahasa)

D. Program studi Biofisika dan Fisika

Kurikulum Merdeka: Fisika

Kurikulum 2013: Fisika (IPA), Matematika (IPS), Matematika (Bahasa)

E. Program studi Astronomi

Kurikulum Merdeka: Fisika dan/atau Matematika tingkat lanjut

Kurikulum 2013: Fisika dan/atau Matematika dari kelompok peminatan MIPA (IPA), Matematika (IPS), Matematika (Bahasa)

4. Rumpun Ilmu Formal

A. Program studi Komputer

Kurikulum Merdeka: Matematika tingkat lanjut

Kurikulum 2013: Matematika dari kelompok peminatan MIPA (IPA), Matematika (IPS), Matematika (Bahasa)

B. Program studi Logika

Kurikulum Merdeka: Matematika tingkat lanjut

Kurikulum 2013: Matematika dari kelompok peminatan MIPA (IPA), Matematika (IPS), Matematika (Bahasa)

C. Program studi Matematika

Kurikulum Merdeka: Matematika tingkat lanjut

Kurikulum 2013: Matematika dari kelompok peminatan MIPA (IPA), Matematika (IPS), Matematika (Bahasa)

 BACA JUGA:

5. Rumpun Ilmu Terapan

A. Program studi Ilmu dan Sains Pertanian

Kurikulum Merdeka: Biologi

Kurikulum 2013: Biologi (IPA), Matematika (IPS), Matematika (Bahasa)

B. Program studi Peternakan

Kurikulum Merdeka: Biologi

Kurikulum 2013: Biologi (IPA), Matematika (IPS), Matematika (Bahasa)

C. Program studi Ilmu dan Sains Perikanan

Kurikulum Merdeka: Biologi

Kurikulum 2013: Biologi (IPA), Matematika (IPS), Matematika (Bahasa)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/65/2974535/simak-cara-mudah-melihat-nomor-pendaftaran-snbp-2024-di-sini-UMlzQe67Ni.jpg
Simak Cara Mudah Melihat Nomor Pendaftaran SNBP 2024 di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/624/2968241/finalisasi-pdss-2024-diperpanjang-sekolah-perhatikan-syarat-dan-jadwal-terbarunya-VFWvkW6wR4.png
Finalisasi PDSS 2024 Diperpanjang, Sekolah Perhatikan Syarat dan Jadwal Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/30/65/2790348/ini-10-prodi-terketat-di-universitas-brawijaya-paling-diminati-calon-mahasiswa-L10Dd5Zs0H.jpg
Ini 10 Prodi Terketat di Universitas Brawijaya, Paling Diminati Calon Mahasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/30/65/2790048/sukses-di-snbp-sabriena-jadi-mahasiswa-baru-termuda-unair-berusia-16-tahun-NHhqBuEipa.jpg
Sukses di SNBP, Sabriena Jadi Mahasiswa Baru Termuda Unair Berusia 16 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/28/65/2789017/siapkan-dirimu-siswa-kelas-xii-ikuti-tryout-okezone-utbk-snbt-2023-KtPqc7nCFb.JPG
Siapkan Dirimu Siswa Kelas XII, Ikuti Tryout Okezone UTBK SNBT 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/28/65/2788942/5-jalur-seleksi-masuk-perguruan-tinggi-siswa-tak-lulus-snbp-ayo-merapat-Kr91K53mRX.jpg
5 Jalur Seleksi Masuk Perguruan Tinggi, Siswa Tak Lulus SNBP Ayo Merapat!
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement