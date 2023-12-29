Kaleidoskop 2023: Ini 3 Kelebihan Kurikulum Merdeka untuk Guru dan Siswa

JAKARTA - Implementasi Kurikulum Merdeka di tahun 2023 semakin masif diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Ada beberapa kelebihan kurikulum ini yang berbeda dengan Kurikulum 2013 sebelumnya.

Pada tahun 2023, Indonesia melangkah maju dengan peluncuran Kurikulum Merdeka, suatu inovasi pendidikan yang menarik perhatian banyak pihak. Apa saja kelebihan yang paling menonjol? Dikutip dari laman Direktorat Sekolah Menengah Pertama Kemdikbud, Jumat (29/12/2023) berikut adalah beberapa hal yang paling menonjol tentang Kurikulum Merdeka Tahun 2023.

Kelebihan Kurikulum Merdeka

1. Fleksibilitas dan Diversifikasi Materi

Kurikulum Merdeka membanggakan diri dengan memperkenalkan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel. Materi pembelajaran dirancang untuk mencakup berbagai kepentingan dan bakat siswa. Dengan demikian, memberikan ruang bagi penemuan minat dan potensi siswa secara lebih luas. Ini memungkinkan setiap siswa untuk berkembang sesuai dengan keunikan mereka sendiri.

2. Pemberdayaan Guru sebagai Penggerak Utama

Kurikulum Merdeka memberikan penekanan yang lebih besar pada peran guru sebagai penggerak utama pembelajaran. Guru tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga fasilitator yang memandu siswa dalam mengeksplorasi dan mengembangkan pemahaman mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan berkolaborasi.