Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Kaleidoskop 2023: Ini 3 Kelebihan Kurikulum Merdeka untuk Guru dan Siswa

Salsabila Fitrandasyifa , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |06:18 WIB
Kaleidoskop 2023: Ini 3 Kelebihan Kurikulum Merdeka untuk Guru dan Siswa
Kaleidoskop 2023: Kurikulum Merdeka memberikan manfaat bagi guru dan siswa (Foto: Marieska Harya Virdhani)
A
A
A

JAKARTA - Implementasi Kurikulum Merdeka di tahun 2023 semakin masif diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Ada beberapa kelebihan kurikulum ini yang berbeda dengan Kurikulum 2013 sebelumnya.

Pada tahun 2023, Indonesia melangkah maju dengan peluncuran Kurikulum Merdeka, suatu inovasi pendidikan yang menarik perhatian banyak pihak. Apa saja kelebihan yang paling menonjol? Dikutip dari laman Direktorat Sekolah Menengah Pertama Kemdikbud, Jumat (29/12/2023) berikut adalah beberapa hal yang paling menonjol tentang Kurikulum Merdeka Tahun 2023.

 BACA JUGA:

Kelebihan Kurikulum Merdeka

1. Fleksibilitas dan Diversifikasi Materi

Kurikulum Merdeka membanggakan diri dengan memperkenalkan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel. Materi pembelajaran dirancang untuk mencakup berbagai kepentingan dan bakat siswa. Dengan demikian, memberikan ruang bagi penemuan minat dan potensi siswa secara lebih luas. Ini memungkinkan setiap siswa untuk berkembang sesuai dengan keunikan mereka sendiri.

 BACA JUGA:

2. Pemberdayaan Guru sebagai Penggerak Utama

Kurikulum Merdeka memberikan penekanan yang lebih besar pada peran guru sebagai penggerak utama pembelajaran. Guru tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga fasilitator yang memandu siswa dalam mengeksplorasi dan mengembangkan pemahaman mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan berkolaborasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/65/3135615/diktisaintek_berdampak-70L2_large.png
Diktisaintek Berdampak Gantikan Kampus Merdeka Besutan Nadiem, Ini Penjelasan Menteri Pendidikan Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/624/3135239/pidato_hari_pendidikan-SmdZ_large.jpg
5 Contoh Teks Pidato Hari Pendidikan Nasional 2025, Penuh Makna dan Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/624/3133393/evandra-INzr_large.jpg
Momen Evandra Florasta Traktir Satu Kelas Usai Antar Timnas Indonesia U-17 Lolos ke Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/624/3122155/prabowo-akq4_large.png
Akui Pendidikan yang Bagus Perlu Uang, Prabowo: Tidak dengan Omon-Omon 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089407/guru-supriyani-divonis-bebas-tak-terbukti-aniaya-siswa-anak-polisi-6XZoxWOQpy.png
Guru Supriyani Divonis Bebas! Tak Terbukti Aniaya Siswa Anak Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/624/3085936/riwayat-pendidikan-komjen-ahmad-dofiri-wakapolri-baru-yang-pernah-pecat-ferdy-sambo-8dtwjhnfZL.png
Riwayat Pendidikan Komjen Ahmad Dofiri, Wakapolri Baru yang Pernah Pecat Ferdy Sambo
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement