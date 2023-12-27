Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Seru Wisata Edukasi ke Museum Penerbangan, Mengenal Sejarah dan Jenis Pesawat

Yoyok Agusta , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |13:20 WIB
Seru Wisata Edukasi ke Museum Penerbangan, Mengenal Sejarah dan Jenis Pesawat
Seru wisata edukasi ke museum penerbangan (Foto: IG Rumah Pintar Juanda Cendekia)
A
A
A

SIDOARJO - Liburan Natal dan Tahun Baru ke museum ternyata menyenangkan. Wisata edukasi tersebut bisa memilih salah satu museum yang menyuguhkan sejarah penerbangan Indonesia yakni Museum Penerbangan di Sidoarjo, Jawa Timur.

Wisata edukasi museum penerbangan menjadi alternatif isi liburan. Bahkan di musim libur jumlah wisatawan naik drastis hingga 100%. Para pengunjung dikenalkan berbagai pesawat dan helikopter.

 BACA JUGA:

Ada pula rumah pintar. Pengunjung dapat memberikan makan satwa.

Namun menariknya di rumah pintar dan museum penerbangan TNI AL ini membuat pengunjung juga dapat belajar tentang sejarah pesawat. Pengunjung dapat mengenal pesawat lebih dekat hingga merasakan berada di dalam pesawat sesungguhnya.

 BACA JUGA:

Tidak saja untuk berlibur, pada umumnya pengunjung yang masih pelajar juga sebagai media edukasi tentang pesawat. Mereka dikenalkan berbagai jenis pesawat dan helikopter.

Halaman:
1 2
