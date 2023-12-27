Seru Wisata Edukasi ke Museum Penerbangan, Mengenal Sejarah dan Jenis Pesawat

SIDOARJO - Liburan Natal dan Tahun Baru ke museum ternyata menyenangkan. Wisata edukasi tersebut bisa memilih salah satu museum yang menyuguhkan sejarah penerbangan Indonesia yakni Museum Penerbangan di Sidoarjo, Jawa Timur.

Wisata edukasi museum penerbangan menjadi alternatif isi liburan. Bahkan di musim libur jumlah wisatawan naik drastis hingga 100%. Para pengunjung dikenalkan berbagai pesawat dan helikopter.

Ada pula rumah pintar. Pengunjung dapat memberikan makan satwa.

Namun menariknya di rumah pintar dan museum penerbangan TNI AL ini membuat pengunjung juga dapat belajar tentang sejarah pesawat. Pengunjung dapat mengenal pesawat lebih dekat hingga merasakan berada di dalam pesawat sesungguhnya.

Tidak saja untuk berlibur, pada umumnya pengunjung yang masih pelajar juga sebagai media edukasi tentang pesawat. Mereka dikenalkan berbagai jenis pesawat dan helikopter.