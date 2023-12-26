Kaleidoskop 2023: 5 Kasus Skandal Mahasiswa dan Mahasiswi, Selingkuh hingga Joki CPNS

JAKARTA – Di akhir penghujung tahun 2023 ini, menarik untuk melihat beberapa skandal yang terjadi di dunia pendidikan Tanah Air. Mulai dari skandal perselingkuhan mahasiswa dan mahasiswi dengan dosen, hingga skandal mahasiswa yang menjadi joki CPNS menjadi beberapa skandal yang terjadi selama 2023 ini.

Ibarat koin mata uang yang memiliki dua sisi, setiap aspek memiliki dua perspektif. Hal yang sama berlaku untuk dunia pendidikan Indonesia. Meskipun kita merasa bangga dengan berbagai prestasi civitas akademika Tanah Air yang sudah diraih selama 2023, pada saat yang bersamaan kita juga merenungkan berbagai aspek negatif yang terdapat dalam ranah pendidikan dalam satu tahun terakhir ini.

Aspek negatif yang dimaksud adalah adanya skandal-skandal yang terjadi di dalam dunia pendidikan kita. Nilai-nilai edukatif yang diusung oleh institusi pendidikan tampaknya pudar ketika insiden-amoral terjadi di dalam lingkungan pendidikan.

Skandal-skandal yang dilakukan dalam ranah pendidikan Tanah Air juga turut mencoreng wajah pendidikan nasional. Berikut Okezone telah merangkum beberapa skandal yang terjadi di ranah pendidikan Tanah Air sepanjang 2023 ini, Rabu (27/12/2023).

1. Skandal Mahasiswi Selingkuh Dengan Dosen

Terdapat skandal antara Suhardiansyah (31) yang merupakan dosen yang mengajar di UIN Lampung dengan VO (22) yang merupakan mahasiswinya. Keduanya didapati sedang bercumbu di rumah pribadi sang dosen. Setelah penggrebekan mereka dibawa ke Polda Lampung beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil pemeriksaan, Suhardiansyah dan VO mengaku terlibat dalam hubungan intim. Mereka juga mengakui bahwa mereka telah menjalin hubungan asmara selama sebulan dan melakukan aktivitas intim beberapa kali.

Kejadian ini terungkap setelah penduduk di sekitar tempat tinggal Suhardiansyah merasa curiga dengan Suhardiansyah. Warga sering melihat sang dosen membawa seorang perempuan ke dalam rumahnya.

Akan tetapi, keduanya dibebaskan oleh Polda Lampung karena tidak ada laporan yang diajukan oleh pihak istri sah, sehingga dianggap tidak ada pihak yang mengalami kerugian. Namun, akibat tindakannya itu, mereka berdua diusir dari kampus UIN.

2. Skandal Sepasang Mahasiswa Berbuat Asusila di Masjid Kampus

Tindakan asusila dilakukan oleh sepasang mahasiswa berinisial TKAH yang berasal dari Fakultas Hukum (FH) dan IA dari Fakultas Ilmu Budaya (FIB) dari salah satu universitas di Padang, Sumatera Barat. Mereka berdua kedapatan sedang melakukan tindakan asusila di dalam masjid kampus. Kejadian ini terungkap setelah rekan sekamar TKAH mencurigai adanya kejanggalan setelah menemukan rambut panjang di kamar mandi. Ternyata, kecurigaannya terbukti benar.

Setelah tertangkap basah, kedua mahasiswa itu segera dilaporkan kepada pengurus masjid. TKAH sendiri mengakui telah terlibat dalam perilaku tidak senonoh itu sebanyak tiga kali. Selain itu, ia juga mengakui bahwa telah melakukan hal serupa di masjid lain. Akhirnya, kedua pelaku diminta untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan kesiapan mereka untuk menerima segala konsekuensi atas perilaku tidak terpuji yang mereka lakukan.

3. Skandal Istri Polisi yang Selingkuh Dengan Mahasiswa Kedokteran

Karina Dinda Lestari, seorang mahasiswa kedokteran di Universitas Hasanuddin yang juga merupakan istri perwira polisi, terjerat dalam kasus perselingkuhan dengan sesama mahasiswa di kampus yang sama, yakni Andy Wahab. Sang suami melaporkan mereka setelah memergoki keduanya tengah bermesraan. Setelah sang suami usai menjalani pendidikan perwira, ia menemukan istrinya tengah berduaan dengan seorang pria lain.

Karina Dinda Lestari merupakan seorang dokter lulusan luar negeri dan melanjutkan pendidikan dokter spesialisnya di fakultas kedokteran Unhas. Pria yang terlibat dalam perselingkuhan dengannya juga merupakan mahasiswa kedokteran yang berada dalam satu angkatan dengan Karina Dinda Lestari. Pihak Unhas sendiri membenarkan skandal tersebut.

4. Skandal Mahasiswa Jadi Joki Tes CPNS di Lampung

Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) terlibat dalam skandal joki Computer Assisted Test (CAT) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan Lampung. Salah satu pelaku berinisial RDS (20) sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung.

RDS telah melakukan pemeriksaan di Polda Lampung pada Kamis 7 Desember 2023 dan diajukan 20 pertanyaan seputar kasus perjokian yang menjeratnya tersebut. Selain melakukan pemeriksaan terhadap RDS, penyidik juga telah memeriksa tiga orang yang terlibat dalam jaringan joki tes CPNS dengan inisial AB, AN, dan KA. Ketiganya juga merupakan mahasiswa di ITB.

Polda Lampung mengatakan bahwa masing-masing pelaku memiliki perannya sendiri. RDS bertindak sebagai eksekutor alias penjoki, sedangkan ketiga rekan lainnya berperan memuluskan dan membantu aksi RDS. Aksi curang ini dapat digagalkan setelah panitia melihat adanya ketidakcocokan antara wajah RDS dengan foto asli pada proses verifikasi wajah.