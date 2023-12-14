Pelajar SMP Juara Tingkat Asia Pasifik Berkat Jurnal Literasi Keuangan

JAKARTA - Para pelajar Indonesia berhasil mengharumkan nama bangsa di tingkat Asia Pasifik. Tim PJ Force dari SMP Pembangunan Jaya yang berhasil memenangkan ajang JA SparktheDream Social Challenge Asia Pacific Finals 2023, sebuah kompetisi tingkat Asia Pasifik di mana para siswa sekolah menengah pertama ditantang untuk menciptakan ide inovasi sosial yang dapat mempromosikan kesehatan finansial dan membawa perubahan positif di masyarakat.

Mereka terpilih dari 60 tim lebih peserta lainnya dari enam pangsa pasar di Asia, meliputi Hong Kong, Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Dalam kompetisi ini, siswa bekerja dalam tim untuk mengikuti tantangan ini dan membuat video pendek yang menyoroti isu sosial yang mereka identifikasi di komunitas lokal mereka, beserta solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah tersebut. Tim pemenang akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan konsep ide mereka lebih lanjut dengan bantuan mentor dari FWD Insurance. Tim pemenang juga memperoleh hadiah untuk mendukung mereka mencapai impian.

“Melalui JA SparktheDream Social Challenge, kami mendorong generasi muda untuk dapat mewujudkan impian dan ide inovatif mereka menjadi sebuah aksi riil yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam hal literasi keuangan. Pencapaian para siswa Indonesia dalam kompetisi tingkat Asia Pasifik ini merupakan sebuah kebanggaan yang diharapkan dapat menjadi inspirasi dalam membudayakan pengelolaan keuangan pribadi yang sehat dan mempromosikan inklusi keuangan di masyarakat,” kata Direktur Utama FWD Insurance, Desy N. Widjaya di Jakarta, Kamis (14/12/2023).

Academic Advisor and Operations Counsel Prestasi Junior Indonesia, Robert Gardiner mengungkapkan, selain menanamkan pola pikir dan keterampilan finansial, JA SparktheDream Social Challenge juga memfasilitasi siswa untuk mengeksplorasi potensi, kreativitas, dan kepekaan sosial. Dia percaya edukasi finansial yang diperoleh dan kesempatan berkompetisi ini akan menjadi bekal bagi para siswa untuk tumbuh menjadi orang dewasa yang mandiri finansial sekaligus pemimpin muda yang bertanggung jawab di masa depan.