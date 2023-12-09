Ini Cara Lindungi Generasi Alpha dari Dampak Negatif Dunia Digital

JAKARTA - Generasi Alpha selalu kritis dan ingin tahu. Mereka tumbuh di tengah kemajuan teknologi. Mereka juga harus dilindungi dari dampak negatifnya.

Generasi Alpha merupakan kelompok anak-anak yang lahir pada tahun 2010 hingga 2024. Tentunya generasi ini sangat melek teknologi digital. Bahkan orangtuanya bisa kalah jagonya dengan anak-anak dari Generasi Alpha yang sudah sangat jago dan up to date dengan tren-tren ranah digital, khususnya media sosial.

Meski terbilang memiliki pengetahuan yang lebih maju dibanding generasi sebelumnya, kemajuan teknologi saat ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi pada orang tua yang memiliki anak dari Generasi Alpha.

Pasangan suami istri dan influencer, Ario Pratomo dan Nucha Bachri membagikan beberapa hal yang perlu diperhatikan para orangtua dalam memantau perkembangan anak di tengah era yang serba digital saat ini. Ario menjelaskan betapa pentingnya mengajarkan anak untuk menjaga data pribadinya di dunia maya. Sebab, banyak kasus penipuan dan penyalahgunaan data yang marak terjadi di dunia maya.

“Aku juga kasih cerita-cerita di luar sana itu seperti apa. Misalnya yang berbahaya itu aku bisa kasih tau ke anak mengenai penipuan. Kasih contoh-contoh kisah dan cerita bahayanya itu seperti apa,” kata Ario dalam acara MY BABY Momversity Ke-5 dengan tema Transformational Parenting, Minggu (10/12/2023).

Lebih lanjut, sang istri yang juga founder dari Parentalk.id, Nucha Bachri mengungkapkan betapa pentingnya orang tua untuk ikut terlibat dalam pertemanan anak. Hal ini bertujuan untuk mencegah anak agar tidak terpengaruh hal negatif dari lingkup pertemanan.

“Kita harus tau teman dekatnya anak di sekolah itu siapa. Selain itu, latar belakang keluarga temannya juga penting. Jangan sampai sampai anak kita meniru hal negatif dari teman-temannya,” jelasnya .

Nucha juga menyarankan para orang tua untuk membatasi penggunaan gadget untuk anak-anak. Selain itu, diperlukannya pendampingan orang tua ketika anak sedang asyik bermain gadget.