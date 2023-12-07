Universitas Terbuka Deklarasi Pemilu Bersih dan Bebas Politik Praktis

TANGERANG SELATAN - Universitas Terbuka (UT) resmi deklarasi mendukung Pemilu 2024 yang bersih dan bebas politik praktis. Universitas Terbuka sebagai lembaga Pendidikan Tinggi Negeri (PTN) juga bakal turut serta berperan mengedukasi masyarakat untuk menciptakan Pemilu 2024 yang bersih dari praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

"Sebagai ukuran universitas, makanya kita mengedukasi dan mendukung demokrasi di tanah air dalam mewujudkan Pemilu bersih 2024," ujar Kepala Subdirektorat Bidang Humas dan Pemasaran Universitas Terbuka, Maya Maria ditemui di kantornya, Pondok Cabe Udik, Pamulang, Tangerang Selatan, Kamis (7/12/2023).

BACA JUGA:

"Seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor, Pak Wakil Rektor itu mengungkapkan statement sebagai berikut, bahwa kami segenap pimpinan dan civitas akademika Universitas Terbuka mendukung Pemilu bersih dan damai menuju Indonesia makin maju, makmur dan sejahtera," sambungnya dalam keterangan resmi kepada Okezone.

Maya menjelaskan alasan pihaknya mendukung Pemilu 2024 bersih, salah satunya, karena adanya sekira 500 ribu mahasiswa aktif Universitas Terbuka yang tersebar di seluruh Indonesia. Di mana, mahasiswa seharusnya bebas dari segala bentuk kepentingan politik praktis dan mempunyai peran untuk menciptakan pemilu yang bersih.

"Jadi itu sebagai kekuatan disaat kita memberikan dukungan, pasti mahasiswa kita akan aware," ungkap Maya.

Bahkan, kata Maya, Universitas Terbuka juga sudah sempat menggelar diskusi dalam rangka menciptakan Pemilu 2024 bersih. Diskusi tersebut, sambung dia, digelar untuk mengedukasi mahasiswa yang mayoritas dari kalangan Gen Z.

BACA JUGA:

"UT mendukung pemerintah untuk mewujudkan pemilu bersih, di mana generasi muda terutama generasi Z, kita tahu di UT sekarang jumlah mahasiswanya ada 60 persen itu generasi z dan milenial. Nah, itu menjadi kekuatan, kalo mereka menyuarakan aspirasinya dengan benar, pasti pemilu bersih 2024 akan lebih bisa mengena," terangnya.

Dengan deklarasi dukungan Pemilu 2024 bersih, Universitas Terbuka berharap bisa membantu program pemerintah dalam menjalankan proses demokratisasi. "Program-program pemerintah akan bisa terlaksana dengan baik dengan sumbangsih dari masyarakat yang sebagian besar adalah mahasiswa UT," kata Maya.