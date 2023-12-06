PPG Prajabatan Tahap 3 Diumumkan, Cek Selengkapnya di Sini

JAKARTA - Menuju tahap wawancara, pengumuman tes substantif PPG Prajabatan gelombang 3 sudah bisa dilihat. Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan atau PPG Prajabatan gelombang terakhir di tahun 2023 ini sudah mencapai tahap pengumuman tes substantif yang dapat dilihat sejak Selasa (5/12/2023) kemarin.

Pengumuman tes substantif dapat dilihat di ppg.kemdikbud.go.id. Program yang melahirkan para lulusan Sarjana yang memiliki minat dan bakat untuk menjadi guru ini telah berjalan sebanyak tiga kali pada tahun 2023 ini. Gelombang 3 PPG Prajabatan sedang berlangsung di bulan Desember sampai Januari 2024 mendatang.

Dikutip dari laman PPG Kemdikbud, Rabu (6/12/2023), tahapan selanjutnya dari program ini adalah tes wawancara yang berlangsung pada Jumat (8/12/2023) mendatang. Setelah lulus dari tahap wawancara, peserta akan mendapatkan sertifikat dan diizinkan menjadi tenaga pendidik.

Jadwal Pelaksanaan PPG Prajabatan Gelombang 3

Pendaftaran Seleksi Calon Mahasiswa: 25 Oktober-12 November 2023

Pengumuman Kelulusan Seleksi Administrasi: 14 November 2023

Cetak Kartu Peserta: 17 November 2023

Pelaksanaan Tes Substantif: 22-24 November 2023

Pengumuman Kelulusan Tes Substantif: 5 Desember 2023

Pengumuman Jadwal Wawancara: 8 Desember 2023

Pelaksanaan Tes Wawancara: 11-22 Desember 2023

Pengumuman Hasil Tes Wawancara: 5 Januari 2024

Konfirmasi Kesediaan mengikuti PPG Prajabatan Tahun 2023: 6-8 Januari 2024

Penetapan Mahasiswa PPG Prajabatan Tahun 2023: 10 Januari 2024

Lapor diri Mahasiswa PPG Prajabatan di LPTK: 10-13 Januari 2024

Orientasi Mahasiswa: 15 Januari 2024

Awal Perkuliahan PPG Prajabatan Tahun 2023: 16 Januari 2024.