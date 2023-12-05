Simak 10 Contoh Soal Kalimat Langsung dan Tidak Langsung

Contoh soal kalimat langsung dan tidak langsung

JAKARTA - 10 contoh soal kalimat langsung dan tidak langsung dapat digunakan untuk belajar menjelang Penilaian Akhir Semester. Soal kalimat langsung dan kalimat tidak langsung seringkali membingungkan, apa sih perbedaannya?

Melansir dari laman SD Negeri 006 Batam Kota, Selasa (5/12/2023), kalimat langsung adalah kalimat yang dibaca langsung oleh pembicara kepada orang yang dituju. Kalimat langsung diucapkan secara langsung, bisa berupa kalimat berita, tanya, atau perintah.

Sementara kalimat tidak langsung adalah kalimat yang mengutarakan kembali isi perkataan dalam bentuk kalimat berita. Kalimat tidak langsung ini merupakan kalimat yang keseluruhannya berita atau ucapan yang dimaksud pembicara.

Contoh Soal Kalimat Langsung dan Kalimat Tidak Langsung

1. Fitria bertanya, “Apakah Azka ada di kamar?”

Apabila kalimat langsung di atas diubah menjadi kalimat tidak langsung, maka bunyinya adalah…

A. Fitria menanyakan, kalau Azka ada di kamar.

B. Fitria bertanya apabila Azka ada di kamar.

C. Fitria menanyakan apakah Azka ada di kamar.

F. Fitria bertanya bahwa Azka ada di kamar.

Jawaban: C

2. Penulisan kalimat langsung (dalam teks cerita fantasi) yang tepat adalah . . . .

a. Dengan gugup Cinderela berkata,” saya ingin pergi ke pesta, tapi mereka meninggalkan aku di sana”.

b. “Mengapa engkau menangis, Cinderela”, sebuah suara lembut berbisik.

c. Ibu Peri berkata,” Pergilah Cinderela, tapi kamu harus pulang sebelum tengah malam.”

d. “Sekarang saatnya kamu harus pergi Cinderela, “ Bisik ibu peri.

Jawaban: C

3. Berikut ini yang merupakan contoh kalimat langsung yang benar adalah…

A. “Ibu berkata pada Dona, “Kemanakah kamu akan pergi?”

B. Aku bertanya, “Kapan ibu akan membantuku mengerjakan PR?”

C. Dia berkata, “Maukah dia makan dengan ku?”

D. Ayah berteriak, “Ayah akan memberikan hadiah jika kamu sudah sembuh.”

Jawaban: B

4. Adel sangat gembira dan berlari ke ayahnya sambil berteriak, “Ayah, ayo kita liburan ke pantai sore ini!”

Ubahlah kalimat langsung di atas menjadi bentuk tidak langsung yang benar.

A. Adel sangat gembira dan mengajak ayahnya untuk liburan ke pantai sore ini.

B. Adel berkata pada ayahnya dengan gembira bahwa mereka akan liburan sore ini.

C. Adel berteriak kepada ayahnya dan mengajak untuk liburan ke pantai sore ini.

D. Adel berteriak dan berkata dengan gembira untuk berlibur ke pantai sore ini.

Jawaban: C

5. Penulisan kalimat langsung pada fabel berikut yang paling benar adalah…

A. Harimau yang lapar itu berkata, “dimanakah semua hewan yang akan menjadi mangsa ku?”

B. Kucing yang cerdik itu berkata, “Berikan aku sepotong daging agar bisa membawamu ke hutan!”

C. Kelinci bernama Fang Fang itu melompat dan berteriak, “Tolong…..”

D. Sekarang kesempatan untuk mengambil pisang itu, “Bisik nyamuk pada monyet.

Jawaban: B

6. Mana yang termasuk kalimat tidak langsung?

A. Sarah berkata kepadaku bahwa ia minta tolong dibukakan pintu karena sudah sampai di depan rumah.

B. "Sepertinya kita harus menunda keberangkatan ke Solo," jawab Irsan.

C. Ibu bertanya, "Kamu sudah makan?"

D. "Kamu harus segera mengerjakan PR agar nanti malam tidak tidur larut," ucapnya kepadaku.

Jawaban: A

7. Mana yang termasuk kalimat langsung?

A. Sarah berkata kepadaku bahwa ia minta tolong dibukakan pintu karena sudah sampai di depan rumah.

B. Dokter mengatakan bahwa Ibu harus rutin meminum obat yang diberikan agar lekas sembuh.

C. "Sepertinya kita harus menunda keberangkatan ke Solo," jawab Irsan

D. Andhita mengatakan bahwa ia sangat suka makan ramen dan minum teh ocha.

Jawaban: C