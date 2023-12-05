Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Inspiratif! Guru Ini Punya Pekerjaan Sampingan Menulis Artikel Digital, Raup Rp2 Miliar

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |08:05 WIB
Inspiratif! Guru Ini Punya Pekerjaan Sampingan Menulis Artikel Digital, Raup Rp2 Miliar
Kisah guru yang memiliki pekerjaan sampingan menulis artikel digital (Foto: CNBC)
JAKARTA - Seorang guru di Oregon, Amerika Serikat, menjadi teladan bagi guru lainnya. Dia memiliki pekerjaan sampingan sebagai penulis artikel digital yang dibeli oleh teman-temannya sesama guru.

Namanya Becky Powell. Dari pekerjaan sampingannya, dia mampu menghasilkan USD125.500 per tahun atau hampir Rp2 miliar. Becky Powell menghabiskan rata-rata 10 jam per minggu untuk membuat lembar kerja digital untuk dibeli oleh rekan-rekan pendidiknya.

Guru taman kanak-kanak berusia 41 tahun di Beaverton, Oregon, ini begitu sukses, menurut dokumen yang ditinjau oleh CNBC Make It. Dia memposting buklet lembar kerjanya — yang dirancang untuk membantu mengajarkan literasi kepada siswa muda — ke toko online-nya di Teachers Pay Teachers, sebuah pasar bergaya Etsy.

Toko Powell, Sight Word Activity, saat ini menampilkan 427 daftar berbeda, mulai dari unduhan gratis hingga paket 20 buklet senilai USD30. Ketika dia pertama kali meluncurkan bisnis sampingan pada tahun 2015, dia memperoleh penghasilan yang cukup untuk membayar tagihan asuransi mobil bulanannya – sekitar USD60 – dalam hitungan minggu, katanya. Setelah tiga bulan, penghasilan tambahan tersebut menutupi pembayaran pinjaman mahasiswa bulanan dia dan suaminya.

