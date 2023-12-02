Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Kisah Guru Disabilitas Tetap Semangat Mengajar demi Mencerdaskan Siswa

Ervand David , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |17:05 WIB
BANDUNG - Ketekunan dan semangat Damar, seorang guru di SMPN 20 Bandung menjadi teladan bagi guru lainnya. Sebagai penyandang disabilitas, dia masih terus terus bersemangat untuk mengajar. Meski menyandang cerebral palsy atau kelumpuhan otak, guru tersebut selalu bersemangat untuk mencerdaskan anak bangsa di sekolahnya.

Karena keterbatasan fisik, awal diterima menjadi pengajar, Damar merasa minder serta takut tidak diterima oleh lingkungan sekolah. Namun kini damar bisa membuktikan bahwa dirinya mampu dan bisa sama dengan guru yang lain.

Perjuangan Damar bisa sampai di titik ini patut diapresiasi karena semangatnya untuk menjadi guru tak pernah terhalang keterbatasan fisiknya. Semasa kuliah, Damar sering diejek teman–temannya bahkan sampai mengucilkan diri.

Namun kini Damar bisa membuktikan bahwa semangat dan motivasi diri agar tak mudah menyerah pasti akan berbuah manis termasuk dalam meraih suatu prestasi. Kini Damar sudah menjadi PNS dan mengajar di sekolah negeri.

