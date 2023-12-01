Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ini Erma Widayanti, Guru SMA Negeri yang Raih Penghargaan Kurikulum Merdeka

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |11:21 WIB
Ini Erma Widayanti, Guru SMA Negeri yang Raih Penghargaan Kurikulum Merdeka
Salah satu guru yang mendapat penghargaan GTK oleh Kemendikbudristek (Foto: YouTube Kemendikbudristek)
JAKARTA - Erma Widayanti dari SMAN 8 Kota Malang, Jawa Timur, meraih penghargaan apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) sebagai rangkaian perayaan Hari Guru Nasional 2023. Hal itu diperolehnya karena dia berhasil mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dengan cara inovatif.

Penghargaan ini dapat ia raih berkat peran aktif siswanya yang bekerja sama menyukseskan implementasi Kurikulum Merdeka yang ia inisiasi. Dalam rangka puncak peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2023, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memberikan apresiasi dan penghargaan pada guru-guru yang teruji memberikan aksi nyata dan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dengan baik.

“Saya menekankan pada pembelajaran yang bermakna dan berpusat pada peserta didik. Hasilnya pembelajaran tidak hanya mencapai tujuan pembelajaran, tetapi juga memberikan perubahan perilaku peserta didik ke arah positif pada peserta didik saya,” kata Erma Widayanti, penerima Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan.

Adanya apresiasi GTK ini memberikan angin segar dan gerakan positif di kalangan para guru dan tenaga pendidik untuk saling berlomba dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar secara maksimal. Dampak yang muncul nantinya tidak hanya untuk pendidik tetapi juga pada murid karena kegiatan dan karya yang dilakukan berpusat pada murid. Pada Silaturahmi Merdeka Belajar edisi Serentak Bergerak Rayakan Merdeka Belajar, Jumat (1/12/2023), Kemdikbudristek mengadakan pertemuan dan diskusi langsung dengan para guru yang meraih apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) sebagai rangkaian perayaan Hari Guru Nasional 2023.

"Penerima apresiasi adalah sosok yang telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar guna menghadirkan pembelajaran yang inovatif, menyenangkan dan berpusat kepada murid," kata Ratih Anbarini, Humas Kemdikbudristek.

