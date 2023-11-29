Ini Riwayat Pendidikan Nadzira Shafa Istri Almarhum Ameer Azzikra, Viral Film Drama 172 Days

JAKARTA - Riwayat pendidikan Nadzira Shafa menarik untuk disimak. Film 172 Days yang resmi dirilis pada Kamis 23 November 2023, mengangkat kisah hidup Nadzira dan Ameer Azzikra yang kini menjadi perbincangan hangat para penggemar.

Seorang perempuan sering kali penuh warna dan perjuangan. Salah satunya Nadzira Shafa, seorang perempuan yang namanya dikenal luas atas prestasinya di bidang dunia seni.

Berikut Biodata dan Riwayat Pendidikan Nadzira Shafa

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (29/11/2023), Nadzira Shafa atau yang dikenal dengan sebutan Zira ini merupakan perempuan keturunan Arab, Betawi dan Sunda. Ia resmi dipersunting oleh Ameer Azzikra (alm) pada 10 Juni 2021.

Zira menempuh pendidikan di Pondok pesantren selama 4,5 tahun yakni mulai SMP hingga SMA kelas 2. Zira menempuh pendidikan di Universitas Mercu buana, jurusan Psikologi.

Perempuan ini tak hanya berkarya lewat tulisan 172 Days. Zira memiliki suara merdu yang dimanfaatkan dalam karyanya di bidang tarik suara.