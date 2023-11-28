Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Tiko Aryawardhana, Bankir yang Siap Menikahi BCL

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |21:20 WIB
Riwayat Pendidikan Tiko Aryawardhana, Bankir yang Siap Menikahi BCL
Riwayat pendidikan Tiko Aryawardhana yang siap menikahi BCL (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Riwayat pendidikan Tiko Aryawardhana, calon suami BCL menarik untuk diketahui. Nama Tiko Aryawardhana belakangan ramai jadi perbincangan publik karena diisukan bakal menikah dengan penyanyi tanah air, Bunga Citra Lestari.

Pasca kepergian sang suami, BCL dikabarkan akan segera melangsungkan pernikahan di Pulau Dewata, Bali dengan salah satu pengusaha yang namanya kurang diketahui publik. Lantas siapakah sosok Tiko Aryawadhana sebenarnya dan bagaimana riwayat pendidikannya?

 BACA JUGA:

Dikutip dari berbagai sumber, Selasa (28/11/2023), Tiko merupakan seorang pengusaha kelahiran tahun 1981, usianya kini menginjak 40 tahun. Tiko memang fokus berkarier di bidang perbankan, keuangan dan usaha.

 BACA JUGA:

Riwayat Pendidikan Tiko Aryawardhana

Latar belakang Tiko memang belum banyak diketahui publik. Tiko mengenyam pendidikan formalnya di SMAN 3 Jakarta dan lulus pada tahun 1999. Setelah lulus dari SMA, dirinya langsung fokus menekuni bidang ekonomi.

Tiko melanjutkan pendidikannya di Universitas Trisakti. Dirinya berkuliah di Fakultas Ekonomi dan mengambil konsentrasi jurusan Ekonomi. Setelah lulus, Tiko langsung fokus mengambil berkarier di beberapa perusahaan perbankan dan keuangan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/65/3189086/endipat-Qlgt_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Donasi Rp10 Miliar untuk Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/65/3189070/polwan-xKMO_large.jpg
Kisah Polwan Berhijab Cantik dan Berprestasi: Ipda Febryanti Mulyadi, Lulusan Termuda di Usia 23 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/65/3188781/mirwan-LvBc_large.jpg
Riwayat Pendidikan Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan yang Kabur Umrah Kini Terancam Dicopot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/65/3188173/riwayat_pendidikan-2OAZ_large.jpg
Adu Pendidikan Muhaimin Iskandar dan Raja Juli, Ternyata Berbeda Latar Belakang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/65/3188076/raja_juli-CnWp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan yang Sebut Dirinya Tak Pernah Terbitkan Izin Penebangan Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/65/3187831/riwayat_pendidikan-DHvc_large.jpg
Riwayat Pendidikan Joko Widodo, Lulusan UGM yang Pimpin Task Force BRIN Tangani Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement