Riwayat Pendidikan Tiko Aryawardhana, Bankir yang Siap Menikahi BCL

JAKARTA - Riwayat pendidikan Tiko Aryawardhana, calon suami BCL menarik untuk diketahui. Nama Tiko Aryawardhana belakangan ramai jadi perbincangan publik karena diisukan bakal menikah dengan penyanyi tanah air, Bunga Citra Lestari.

Pasca kepergian sang suami, BCL dikabarkan akan segera melangsungkan pernikahan di Pulau Dewata, Bali dengan salah satu pengusaha yang namanya kurang diketahui publik. Lantas siapakah sosok Tiko Aryawadhana sebenarnya dan bagaimana riwayat pendidikannya?

Dikutip dari berbagai sumber, Selasa (28/11/2023), Tiko merupakan seorang pengusaha kelahiran tahun 1981, usianya kini menginjak 40 tahun. Tiko memang fokus berkarier di bidang perbankan, keuangan dan usaha.

Riwayat Pendidikan Tiko Aryawardhana

Latar belakang Tiko memang belum banyak diketahui publik. Tiko mengenyam pendidikan formalnya di SMAN 3 Jakarta dan lulus pada tahun 1999. Setelah lulus dari SMA, dirinya langsung fokus menekuni bidang ekonomi.

Tiko melanjutkan pendidikannya di Universitas Trisakti. Dirinya berkuliah di Fakultas Ekonomi dan mengambil konsentrasi jurusan Ekonomi. Setelah lulus, Tiko langsung fokus mengambil berkarier di beberapa perusahaan perbankan dan keuangan.