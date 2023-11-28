Riwayat Pendidikan Ammar Zoni yang Digugat Cerai Irish Bella, Pernah Pindah Sekolah 15 Kali

JAKARTA - Riwayat pendidikan Ammar Zoni yang ramai jadi perbincangan ini sangat menarik. Setelah kabar buruk karena kasus penggunaan obat-obatan terlarang, Ammar Zoni kini digugat cerai oleh istrinya, Irish Bella. Bagaimana perjalanan pendidikannya?

Ammar Zoni merupakan aktor keturunan minangkabau yang lahir pada 8 Juni 1993. Namanya mulai dikenal sejak bermain sinetron 7 Manusia Harimau yang tayang di RCTI beberapa tahun silam.

Dikutip dari berbagai sumber, Rabu (29/11/2023), masa sekolah Ammar Zoni cukup unik. Dikabarkan ia pernah pindah sekolah hingga 15 kali sejak SD hingga SMA meski tidak tertulis jelas dimana saja ia pernah bersekolah.

Riwayat masa sekolahnya yang berpindah-pindah ini dikarenakan setelah sang Ibu meninggal, Ammar jadi anak yang malas sekolah dan senang mencari perhatian. Karena susah diatur, sang Ayah memindahkan Ammar ke Sumatera Barat, kampung halaman kakek dan neneknya.

Menempuh pendidikan menengah di Pulau Sumatera, Ammar Zoni melanjutkan pendidikan SMP nya di wilayah Solok Selatan, Sumatera Barat. Letak SMP nya ini berada di wilayah pedalaman Sumatera Barat.

Saat di Solok, Ammar sempat mengikuti pelatihan ilmu beladiri di Perguruan Pencak Silat Garuda Putih (PGSP). Disini Ammar mulai menunjukkan bakatnya hingga mengikuti Pekan Olahraga Daerah (PORDA) dam meraih juara 2 kategori Silat Laga.