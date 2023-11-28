Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Ammar Zoni yang Digugat Cerai Irish Bella, Pernah Pindah Sekolah 15 Kali

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |06:10 WIB
Riwayat Pendidikan Ammar Zoni yang Digugat Cerai Irish Bella, Pernah Pindah Sekolah 15 Kali
Riwayat pendidikan Ammar Zoni yang digugat cerai Irish Bella (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Riwayat pendidikan Ammar Zoni yang ramai jadi perbincangan ini sangat menarik. Setelah kabar buruk karena kasus penggunaan obat-obatan terlarang, Ammar Zoni kini digugat cerai oleh istrinya, Irish Bella. Bagaimana perjalanan pendidikannya?

Ammar Zoni merupakan aktor keturunan minangkabau yang lahir pada 8 Juni 1993. Namanya mulai dikenal sejak bermain sinetron 7 Manusia Harimau yang tayang di RCTI beberapa tahun silam.

 BACA JUGA:

Dikutip dari berbagai sumber, Rabu (29/11/2023), masa sekolah Ammar Zoni cukup unik. Dikabarkan ia pernah pindah sekolah hingga 15 kali sejak SD hingga SMA meski tidak tertulis jelas dimana saja ia pernah bersekolah.

Riwayat masa sekolahnya yang berpindah-pindah ini dikarenakan setelah sang Ibu meninggal, Ammar jadi anak yang malas sekolah dan senang mencari perhatian. Karena susah diatur, sang Ayah memindahkan Ammar ke Sumatera Barat, kampung halaman kakek dan neneknya.

 BACA JUGA:

Menempuh pendidikan menengah di Pulau Sumatera, Ammar Zoni melanjutkan pendidikan SMP nya di wilayah Solok Selatan, Sumatera Barat. Letak SMP nya ini berada di wilayah pedalaman Sumatera Barat.

Saat di Solok, Ammar sempat mengikuti pelatihan ilmu beladiri di Perguruan Pencak Silat Garuda Putih (PGSP). Disini Ammar mulai menunjukkan bakatnya hingga mengikuti Pekan Olahraga Daerah (PORDA) dam meraih juara 2 kategori Silat Laga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/65/3189086/endipat-Qlgt_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Donasi Rp10 Miliar untuk Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/65/3189070/polwan-xKMO_large.jpg
Kisah Polwan Berhijab Cantik dan Berprestasi: Ipda Febryanti Mulyadi, Lulusan Termuda di Usia 23 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/65/3188781/mirwan-LvBc_large.jpg
Riwayat Pendidikan Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan yang Kabur Umrah Kini Terancam Dicopot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/65/3188173/riwayat_pendidikan-2OAZ_large.jpg
Adu Pendidikan Muhaimin Iskandar dan Raja Juli, Ternyata Berbeda Latar Belakang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/65/3188076/raja_juli-CnWp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan yang Sebut Dirinya Tak Pernah Terbitkan Izin Penebangan Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/65/3187831/riwayat_pendidikan-DHvc_large.jpg
Riwayat Pendidikan Joko Widodo, Lulusan UGM yang Pimpin Task Force BRIN Tangani Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement