HOME EDUKASI KAMPUS

Intip Koleksi Mahasiswa Desain Mode di Peragaan Busana Internasional, Gunakan Bahan Denim

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |07:03 WIB
Universitas Negeri Malang unjuk gigi dalam bidang fashion di peragaan busana internasional (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Dua mahasiswa prodi Desain Mode Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Malang (UM), terpilih untuk menampilkan karyanya dalam perhelatan modest fashion terbesar di Indonesia, yaitu Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MF) 2023. Ajang skala internasional yang bertujuan mendukung terwujudnya Indonesia sebagai pusat modest fashion global ini, tak hanya diikuti oleh para desainer dan jenama kenamaan dalam negeri.

Ada juga desainer dari mancanegara, mulai dari Malaysia, India, Jepang, Kuwait, Algeria, Maroko, Dubai, London, Paris, hingga Amerika Serikat. Hebat bukan?

Untuk mengikuti peragaan busana ini, UM melakukan proses kurasi terhadap karya para mahasiswa prodi Desain Mode. Terpilih Nindiera, mahasiswa semester satu dan Shofi, mahasiswa semester tiga yang dinilai memiliki bakat, keahlian, dan cerdas berkomunikasi sebagai perwakilan UM untuk menunjukkan rancangannya di panggung IN2MF 2023. Kolaborasi dari talenta dua mahasiswa ini menghasilkan koleksi bertema VALIANT yang bermakna keberanian.

Dalam keterangan resmi kepada Okezone, Minggu (26/11/2023), terdiri dari 8 look, koleksi ini terinspirasi dari insecta daun berjalan yang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan warna. Sehingga memberikan pesan dalam kehidupan untuk saling menyesuaikan, menghargai, dan beradaptasi sesuai dengan lingkungan.

Telusuri berita edukasi lainnya
