Dosen Komunikasi UPN Veteran Jakarta Mengajar di Universitas RUDN Rusia

JAKARTA - Dosen Komunikasi Universitas Pembangunan Veteran Jakarta (UPNVJ) memberikan pengajaran kepada mahasiswa pascasarjana jurusan global jurnalistik, fakultas filologi Universitas RUDN (Peoples' Friendship University of Russia). Aktifitas ini merupakan implementasi kegiatan pertukaran dosen antar kedua kampus yang telah berjalan.

Pengajar dari UPNVJ, S. Bekti Istiyanto, Dekan FISIP UPNVJ – menjelaskan tema “Komunikasi Untuk Solusi Konflik Sosial Budaya, Studi Kasus Peran Komunikasi Antar Budaya Di Indonesia) dan Munadhil Abdul Muqsith, Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi – menjelaskan tema “Sistem media di Indonesia,” di kelas Media Economy yang di ampuh oleh Prof. Valerii Muzykant.

“Potensi konflik sosial karena perbedaan etnik dan masalah ekonomi dapat berdampak luar terutama dampak pada konflik horizontal. Misalnya mahasiswa dari Rusia, China, Bangladesh, Irak pasti memiliki masalah yang sama. Di Indonesia pun juga, 1.300 etnik yang ada bila tidak dikelola secara baik menjadi masalah besar bahkan bisa berimbas perpecahan,” ujar Bekti.

Munadhil menambahkan dalam peresentasinya, Internet dan sosial media juga menjadi tantangan tersendiri saat ini, “Ketergantungan dengan koneksi dan smartphone ini merubah perilaku interaksi sosial antar manusia. misalnya, salah mengirim emote pada kolega, orangtua atau guru salah memungkinkan berbagai mispersepsi bahkan bisa sampai konflik,” ujarnya.