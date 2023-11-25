Hari Guru Nasional 2023, Guru Ekonomi Teladani Filosofi Ki Hajar Dewantara

JAKARTA - Setiap guru juga memiliki pendapat pribadi tentang profesi mulia ini. Tidak hanya dari sudut pandang murid, tetapi menarik untuk dilihat bagaimana arti guru dari para pelaku pekerjaan itu sendiri.

Di SMAN 82, Jakarta, sejumlah guru bersuka cita menyambut Hari Guru Nasional 2023. Mereka begitu antusias dan terharu dalam memaknai momen ini. Salah satunya diungkapkan oleh Guru Ekonomi, Kiswo.

Kiswo adalah guru mata pelajaran ekonomi yang telah menjalankan tugasnya sebagai guru selama 19 tahun. Dia mengungkapkan bahwa guru merupakan sosok yang harus dapat bisa digugu dan ditiru.

Dia memaknainya dengan menyebut filosofi Ki Hajar Dewantara. Guru adalah sosok yang menuntun anak-anak.

“Sesuai dengan makna daripada filosofis KHD (Ki Hajar Dewantara) itu adalah guru sebagai orang yang menuntun kepada anak-anak. Menuntun bukan menuntut. Karena sebagai guru kita harus membimbing anak-anak, menjadi seorang fasilitator yang tidak hanya berdasarkan dari guru itu sendiri, melainkan berdasarkan dari kebutuhan murid,” jelasnya mengenai makna guru bagi dirinya.

Lalu apa kata guru lainnya? Ini pendapat mereka

1. Ety – Guru Bimbingan Konseling

Menurut Ety, guru adalah sosok yang harus dapat ikhlas dan dapat menjadi panutan bagi para murid. Ety juga menjelaskan tantangannya menjadi seorang guru karena adanya perbedaan zaman.

“Zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Kita harus mengikuti perkembangan anak, jadi kalau kita mengikuti (metode belajar) kita dulu, itu kita ga akan menjadi guru yang asyik buat anak-anak,” tuturnya mengenai perbedaan zaman menjadi seorang guru.