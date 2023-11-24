Peneliti Temukan Alat Perang Kuno Berusia 7.200 Tahun di Israel, Ini Penampakannya

JAKARTA - Peneliti menemukan ratusan alat perang kuno berusia 7.200 tahun. Alat perang itu ditemukan di Israel, dan menjadikannya sebagai alat perang tertua di dunia yang diproduksi secara masal. Dikatakan bahwa alat perang ini berasal dari Zaman Tembaga.

Alat perang tersebut berupa batu, alat perang ini ditemukan dari dua situs arkeologi di wilayah Israel. Berdasarkan analisis para arkeolog, senjata tersebut diproduksi secara massal, menunjukkan adanya persenjataan yang sangat terorganisir.

Melansir IFL Sciene, Jumat (24/11/2023) para arkeolog pertama kali menemukan alat perang berupa 424 batu umban di pemukiman kuno 'En Esur dan 'En Zippori, yang dihuni antara tahun 5800 dan 4500 SM. Mengingat bahwa batu-batu tersebut memiliki bentuk yang hampir identik, para peneliti menyimpulkan bahwa ini merupakan peluru pada zaman dahulu. Dimensinya hampir seragam dengan panjang 2 inci, lebar 1,2 inci, dan berat 60 gram.

"Batu-batu tersebut, dimaksudkan untuk diproyeksikan dari gendongan, dihaluskan, dengan bentuk aerodinamis bikonikal tertentu, memungkinkan proyeksi yang tepat dan efektif,” kata Otoritas Barang Antik Israel dalam sebuah pernyataan

Dalam studi yang menyertainya, para peneliti menjelaskan bahwa desain bikonikal telah diterima sebagai desain optimal untuk proyektil sling atau ketapel dan kemudian diadopsi oleh tentara Yunani dan Romawi di hari kemudian.