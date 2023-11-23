Riwayat Pendidikan Teuku Ryan, S2 Ekonomi dan Bisnis

JAKARTA – Riwayat pendidikan dari publik figur Teuku Ryan menarik untuk diketahui. Diketahui bahwa dirinya baru saja menyelesaikan studi S2 di salah satu universitas di Jakarta. Lantas, bagaimana sih perjalanan studi yang dijalankan dari Teuku Ryan? Begini riwayatnya.

Dikutip dari berbagai sumber, Kamis (23/11/2023), Teuku Ryan lahir di Langsa, Nanggroe Aceh Darussalam pada 4 Oktober 1994. Aktor berketurunan Aceh yang memiliki nama lengkap Teuku Rushariandi mulai dikenal publik setelah dirinya menjalin hubungan dengan YouTuber Ria Ricis. Teuku resmi menjalin ikatan pernikahan dengan Ria Ricis pada November 2021 lalu.

Riwayat Pendidikan Teuku Ryan

Tidak diketahui secara pasti di mana Teuku Ryan menghabiskan pendidikan SD, SMP, hingga SMA-nya. Namun yang menjadi perhatian publik adalah ketika ia berhasil menyelesaikan pendidikan S2-nya. Teuku Ryan sendiri tumbuh besar di kota kelahirannya Aceh, sebelum akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Ibu kota.

Namun sebelum Teuku Ryan berhasil menamatkan studi S2, aktor berumur 29 tahun ini diketahui telah terlebih dahulu menamatkan studi S1 di Universitas Syiah Kuala dalam program studi Teknologi Hasil Pertanian pada 2016. Sebelum mengambil program studi S2, Teuku Ryan sempat menjadi seorang karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tetapi karena beberapa alasan personal, dirinya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya tersebut.

Barulah pada 2021 Teuku Ryan kembali melanjutkan pendidikan S2. Ia memutuskan untuk mengambil program studi Manajemen Bisnis di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selasa (21/11/2023), Teuku Ryan berhasil menyandang gelar magister dengan mencatatkan nilai yang cukup tinggi. Selebritas internet yang memiliki gelar bangsawan Teuku ini berhasil lulus dengan predikat cumlaude setelah memperoleh IPK 3,9.

Teuku Ryan terjun ke dalam dunia seni peran, setelah dirinya membintangi beberapa sinetron dan FTV. Pada akhir 2021, Teuku Ryan menjalani debut aktingnya dengan bermain di serial televisi berjudul Jodoh Wasiat Bapak Bapak 2. Selain serial tersebut, dirinya juga sempat bermain di beberapa judul serial televisi lainnya seperti Kuraih Bintang 2 dan Love Story the Series. Pada 2024 nanti, Ryan juga akan menetaskan debut di karir perfilman setelah dirinya akan bermain di film yang berjudul Perjalanan Pembuktian Cinta.