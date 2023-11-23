25 November Hari Guru Nasional 2023, Ini Sejarahnya

JAKARTA - Peringatan Hari Guru Nasional diperingati setiap tanggal 25 November. Adapula berkaitan dengan dengan hari jadi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Bagaimana awal mula sejarah ditetapkannya Hari Guru Nasional?

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (24/11/2023), peringatan hari guru sering diisi dengan berbagai kegiatan, seperti upacara di sekolah, penghargaan guru berprestasi, dan lain - lain. Lantas, bagaimana penetapan Hari Guru Nasional?

Sejarah Hari Guru Nasional

Sejarah Hari Guru Nasional bermula pada tahun 1945 silam. Persatuan Guru Republik Indonesia didirikan menggelar Kongres Guru Indonesia untuk pertama kalinya di Surakarta, Jawa Tengah.

Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan Presiden Soeharto pada 24 November 1994. Peraturan tersebut adalah keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 1994 tentang hari Guru Nasional.

Penetapan Hari Guru Nasional ini berkaitan dengan terbentuknya organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Sebelum disebut PGRI, organisasi ini dikenal dengan sebutan Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB), yang digagas pada masa penjajahan Belanda.

Kemudian, Organisasi PGHB dibentuk pada 1912 dengan melibatkan para tenaga pendidik, mulai dari kepala sekolah, guru desa, guru bantu, dan pemilik sekolah. Organisasi ini kemudian terbagi lagi menjadi dua yakni Persatuan Guru Bantu (PGB) dan Perserikatan Guru Desa (PGD).

Pembentukan dua organisasi baru tersebut, PGHB bukanlah organisasi yang tepat untuk menyatukan perbedaan pangkat, status, hingga latar pendidikan para anggota guru. Sehingga, PGHB berganti nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) pada 1932.