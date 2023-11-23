Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

25 November Hari Guru Nasional 2023, Ini Sejarahnya

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |06:05 WIB
25 November Hari Guru Nasional 2023, Ini Sejarahnya
Ini sejarah Hari Guru Nasional 25 November (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Peringatan Hari Guru Nasional diperingati setiap tanggal 25 November. Adapula berkaitan dengan dengan hari jadi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Bagaimana awal mula sejarah ditetapkannya Hari Guru Nasional?

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (24/11/2023), peringatan hari guru sering diisi dengan berbagai kegiatan, seperti upacara di sekolah, penghargaan guru berprestasi, dan lain - lain. Lantas, bagaimana penetapan Hari Guru Nasional?

 BACA JUGA:

Sejarah Hari Guru Nasional

Sejarah Hari Guru Nasional bermula pada tahun 1945 silam. Persatuan Guru Republik Indonesia didirikan menggelar Kongres Guru Indonesia untuk pertama kalinya di Surakarta, Jawa Tengah.

Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan Presiden Soeharto pada 24 November 1994. Peraturan tersebut adalah keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 1994 tentang hari Guru Nasional.

 BACA JUGA:

Penetapan Hari Guru Nasional ini berkaitan dengan terbentuknya organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Sebelum disebut PGRI, organisasi ini dikenal dengan sebutan Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB), yang digagas pada masa penjajahan Belanda.

Kemudian, Organisasi PGHB dibentuk pada 1912 dengan melibatkan para tenaga pendidik, mulai dari kepala sekolah, guru desa, guru bantu, dan pemilik sekolah. Organisasi ini kemudian terbagi lagi menjadi dua yakni Persatuan Guru Bantu (PGB) dan Perserikatan Guru Desa (PGD).

Pembentukan dua organisasi baru tersebut, PGHB bukanlah organisasi yang tepat untuk menyatukan perbedaan pangkat, status, hingga latar pendidikan para anggota guru. Sehingga, PGHB berganti nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) pada 1932.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/624/3173254/letkol_untung-ISa5_large.jpg
Siapakah Letkol Untung dan Apa Perannya di G30S/PKI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/624/3084166/sejarah-hari-pahlawan-10-november-EwFTDwbgRc.jpg
Sejarah Hari Pahlawan 10 November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/65/3049123/mengenal-sosok-yang-berjuang-meluruskan-sejarah-wr-soepratman-TfVXUBuEID.jpg
Mengenal Sosok yang Berjuang Meluruskan Sejarah WR Soepratman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/337/3040826/panglima_tni_jenderal_soedirman-Ydpm_large.jpg
Kisah Jenderal Soedirman Nyaris Gugur saat Disergap Pasukan Sekutu Belanda di Trenggalek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/27/337/3040293/kerajaan-KTpO_large.jpg
Kisah Nagarakretagama dan Pararaton yang Catat Dua Sejarah Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/612/3030629/kissing_day-L0k5_large.jpg
Sejarah Hari Ciuman Internasional yang Diperingati Tiap 6 Juli
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement