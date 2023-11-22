Tega! Anak Tipu Orangtua Ajak Wisuda, Bohong Jadi Mahasiswi Selama 4 Tahun

JAKARTA - Seorang perempuan tega menipu orangtuanya selama 4 tahun. Perempuan di Kabupaten Manggarai, NTT itu, mengaku sebagai mahasiswa, dan mengundang orangtuanya ke wisuda tipu-tipu.

Wisuda adalah momen sakral untuk merayakan perjalanan akademik seseorang. Namun, apa jadinya saat wisuda justru menjadi momen terungkapnya sebuah kebohongan?

BACA JUGA:

Hal ini dialami oleh orangtua dari Mariana yang mengaku menjadi mahasiswa dan mengundang orangtuanya datang ke wisuda. Nahas, saat perayaan wisuda, orangtuanya justru mendapati bahwa putrinya tidak pernah kuliah di sana.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (22/11/2023), Marsiana Jeny Leong tega menipu orangtuanya selama 4 tahun dengan berpura-pura menjadi mahasiswa Universitas Katolik St Paulus Ruteng di kabupaten Manggarai NTT. Marsiana meminta uang pembayaran UKT selama rentang tahun tersebut, dan meminta uang sejumlah Rp 1,5 juta untuk persiapan wisuda.

BACA JUGA:

Jelang acara wisuda pada Sabtu (11/11/2023), Marsiana izin pergi pada pagi buta untuk merias diri dan meminta orangtuanya untuk langsung datang ke kampus. Hingga pukul 9.30 WITA, orang tuanya belum mendapat kabar dari Marsiana. Sang ayah pun menelpon Marsiana dan mendapat kabar bahwa putrinya sedang berada di antara wisudawan, ia meminta orangtuanya untuk menemui setelah upacara wisuda selesai.