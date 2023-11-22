Nostalgia! Ini 10 Jajanan SD Jadul yang Bikin Kangen

JAKARTA - Saat mengingat kenangan masa saat sekolah di bangku SD dulu, salah satu yang terlintas di pikiran adalah jajanan SD yang kini sudah jarang nampak. Bagi generasi 90-an dan 2000-an, jajanan masa SD yang sudah sulit ditemui bisa membawa kilas balik memori masa sekolah dulu.

Ada banyak sekali jajanan SD jadul yang mengingatkan masa sekolah. Tidak perlu yang mahal atau harus pergi ke swalayan, jajanan jadul saat masa sekolah dulu biasanya dapat dijumpai di warung kelontong seharga Rp500 atau Rp1000 saja.

BACA JUGA:

Okezone, Rabu (22/11/2023) telah merangkum 10 jajanan jadul SD yang bikin kangen masa-masa sekolah dulu. Jika lupa apa saja namanya, daftar berikut ini mungkin akan bikin kamu nostalgia. Berikut ini sederet jajanan jadul masa SD.

Daftar Jajanan Jadul yang Bikin Nostalgia Masa SD

1. Cokelat Payung

Coklat payung ini adalah coklat yang dibalut dengan kertas dan diberi tusukan seperti gagang payung. Bentuknya yang lucu dan rasanya yang enak sangat digemari anak-anak SD dulu. Biasanya dijual Rp500 untuk 2 buah.

2. Gulali Aneka Bentuk

Penjual gulali beraneka bentuk ini dulu sering ditemukan di depan SD. Ada banyak bentuk permen gulali yang bisa langsung dibuat penjualnya, mulai dari bunga, dot bayi, kupu-kupu, hingga terompet yang bisa ditiup betulan.

BACA JUGA:

3. Rambut Nenek

Rambut nenek atau harum manis juga jadi salah satu jajanan yang sering ditemukan dulu. Biasanya penjualnya menggunakan sepeda atau motor dan rambut nenek berwarna merah muda yang dijual dimasukan ke dalam kaleng biru. Kini jajanan ini masih dijual di beberapa warung meski sudah sangat sulit ditemui.

4. Es Gabus

Kalau kamu pernah jajan ke kantin dan ada yang jual es lilin atau agar-agar bulat, pasti kamu pernah makan es gabus ini. Biasanya warna-warni merah kuning dan hijau. Es ini juga biasa disebut es kue.

5. Cokelat Kacamata

Cokelat kacamata jadi salah satu jajanan yang mengingatkan kenangan masa SD. Coklat warna-warni yang bentuknya bulat-bulat ini bungkusnya mirip kacamata, sehingga bungkusnya sering dipakai di mata layaknya kacamata.