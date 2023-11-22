Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Nostalgia! Ini 10 Jajanan SD Jadul yang Bikin Kangen

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |08:05 WIB
Nostalgia! Ini 10 Jajanan SD Jadul yang Bikin Kangen
Jajanan SD jadul era 90an ini bikin kangen (Foto: Indonesia Food Department)
A
A
A

JAKARTA - Saat mengingat kenangan masa saat sekolah di bangku SD dulu, salah satu yang terlintas di pikiran adalah jajanan SD yang kini sudah jarang nampak. Bagi generasi 90-an dan 2000-an, jajanan masa SD yang sudah sulit ditemui bisa membawa kilas balik memori masa sekolah dulu.

Ada banyak sekali jajanan SD jadul yang mengingatkan masa sekolah. Tidak perlu yang mahal atau harus pergi ke swalayan, jajanan jadul saat masa sekolah dulu biasanya dapat dijumpai di warung kelontong seharga Rp500 atau Rp1000 saja.

 BACA JUGA:

Okezone, Rabu (22/11/2023) telah merangkum 10 jajanan jadul SD yang bikin kangen masa-masa sekolah dulu. Jika lupa apa saja namanya, daftar berikut ini mungkin akan bikin kamu nostalgia. Berikut ini sederet jajanan jadul masa SD.

Daftar Jajanan Jadul yang Bikin Nostalgia Masa SD

1. Cokelat Payung

Coklat payung ini adalah coklat yang dibalut dengan kertas dan diberi tusukan seperti gagang payung. Bentuknya yang lucu dan rasanya yang enak sangat digemari anak-anak SD dulu. Biasanya dijual Rp500 untuk 2 buah.

2. Gulali Aneka Bentuk

Penjual gulali beraneka bentuk ini dulu sering ditemukan di depan SD. Ada banyak bentuk permen gulali yang bisa langsung dibuat penjualnya, mulai dari bunga, dot bayi, kupu-kupu, hingga terompet yang bisa ditiup betulan.

 BACA JUGA:

3. Rambut Nenek

Rambut nenek atau harum manis juga jadi salah satu jajanan yang sering ditemukan dulu. Biasanya penjualnya menggunakan sepeda atau motor dan rambut nenek berwarna merah muda yang dijual dimasukan ke dalam kaleng biru. Kini jajanan ini masih dijual di beberapa warung meski sudah sangat sulit ditemui.

 

4. Es Gabus

Kalau kamu pernah jajan ke kantin dan ada yang jual es lilin atau agar-agar bulat, pasti kamu pernah makan es gabus ini. Biasanya warna-warni merah kuning dan hijau. Es ini juga biasa disebut es kue.

5. Cokelat Kacamata

Cokelat kacamata jadi salah satu jajanan yang mengingatkan kenangan masa SD. Coklat warna-warni yang bentuknya bulat-bulat ini bungkusnya mirip kacamata, sehingga bungkusnya sering dipakai di mata layaknya kacamata.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement