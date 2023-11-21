Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Asnawi Mangkualam Kapten Timnas Indonesia Wisuda Online, Lulus Sarjana Manajemen

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |21:15 WIB
Asnawi Mangkualam Kapten Timnas Indonesia Wisuda Online, Lulus Sarjana Manajemen
Asnawi Mangkualam wisuda online, lulus sarjana manajemen (Foto: Instagram)
A
A
A

 

JAKARTA - Asnawi Mangkualam meraih gelar sarjana manajemen. Dia lulus wisuda online dari Universitas Bosowa (Unibos) Makassar, Sulawesi Selatan.

Dari ribuan wisudawan, ada tiga pemain PSM dan satu pemain Timnas, yaitu Asnawi Mangkualam merupakan seorang kapten Timnas Indonesia yang berkarir di Korea Selatan. Asnawi mengikuti wisuda secara online karena pada saat itu ia sedang berada di Irak untuk memperkuat Indonesia melawan Irak pada pertandingan kualifikasi.

 BACA JUGA:

Dilansir dari akun instagram @frontow_tv, Selasa (21/11/2023), wisuda yang dilaksanakan secara online ini digelar di Balai Sidang 45, Universitas Bosowa, Makassar, Sulawesi Selatan. Asnawi dan empat pemain lainnya diwisuda pada Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Unibos.

Asnawi merupakan pemain langganan Timnas Indonesia semenjak ditangani pelatih Shin Tae Yong. Coach STY selalu membawa Asnawi dalam laga Timnas Indonesia.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/65/3084360/2-mahasiswa-ri-jadi-wisudawan-terbaik-universitas-al-azhar-kairo-2saE5i9J1D.jpg
2 Mahasiswa RI Jadi Wisudawan Terbaik Universitas Al-Azhar Kairo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/65/2947096/viral-wajah-awet-muda-wisudawan-s3-dikira-lulusan-s1-RiKPV1T6Pk.jpg
Viral! Wajah Awet Muda, Wisudawan S3 Dikira Lulusan S1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/65/2944741/toga-mirip-veteran-perang-wisudawan-ini-malas-jalani-wisuda-WD7U8F9wrW.jpg
Toga Mirip Veteran Perang, Wisudawan Ini Malas Jalani Wisuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/65/2941921/mengenal-jovanka-melinda-yusuf-atlet-wushu-wisudawan-berprestasi-raih-gelar-sarjana-ekonomi-kaRNZTuisP.jpg
Mengenal Jovanka Melinda Yusuf, Atlet Wushu Wisudawan Berprestasi Raih Gelar Sarjana Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/65/2937105/viral-begini-aksi-nenek-bawakan-bunga-saat-hadiri-wisuda-cucunya-KjxWAv0fqt.jpg
Viral! Begini Aksi Nenek Bawakan Bunga saat Hadiri Wisuda Cucunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/65/2932236/bukan-buket-bunga-ini-kado-kekinian-untuk-wisudawan-sdruRuABWz.jpg
Bukan Buket Bunga, Ini Kado Kekinian untuk Wisudawan
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement