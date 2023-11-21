Asnawi Mangkualam Kapten Timnas Indonesia Wisuda Online, Lulus Sarjana Manajemen

JAKARTA - Asnawi Mangkualam meraih gelar sarjana manajemen. Dia lulus wisuda online dari Universitas Bosowa (Unibos) Makassar, Sulawesi Selatan.

Dari ribuan wisudawan, ada tiga pemain PSM dan satu pemain Timnas, yaitu Asnawi Mangkualam merupakan seorang kapten Timnas Indonesia yang berkarir di Korea Selatan. Asnawi mengikuti wisuda secara online karena pada saat itu ia sedang berada di Irak untuk memperkuat Indonesia melawan Irak pada pertandingan kualifikasi.

Dilansir dari akun instagram @frontow_tv, Selasa (21/11/2023), wisuda yang dilaksanakan secara online ini digelar di Balai Sidang 45, Universitas Bosowa, Makassar, Sulawesi Selatan. Asnawi dan empat pemain lainnya diwisuda pada Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Unibos.

Asnawi merupakan pemain langganan Timnas Indonesia semenjak ditangani pelatih Shin Tae Yong. Coach STY selalu membawa Asnawi dalam laga Timnas Indonesia.

