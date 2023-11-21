ITB Pastikan Status Joki CPNS Mahasiswi Aktif Angkatan 2021

JAKARTA - Mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) ditangkap polisi karena diduga menjadi joki tes CPNS Kejaksaan. Pihak kampus membenarkan jika mahasiswi tersebut merupakan mahasiswa aktif serta menyiapkan sanksi berat bagi terduga pelaku.

ITB memastikan hanya ada 1 orang yang diduga terlibat. Dia adalah perempuan atau mahasiswi.

Pihak ITB berjanji akan menyiapkan sanksi berat jika terbukti melakukan tindak pidana. Pihaknya akan memproses pelanggaran secara akademik hingga sanksi berat hingga melakukan pemecatan.

Selain itu, pihak kampus telah melakukan langkah dengan mengecek status mahasiswa tersebut dan berkomunikasi dengan pihak kepolisian. Meski demikian, sejauh ini pihak ITB belum mengetahui secara pasti motif mahasiswanya tersebut melakukan perjokian tes CPNS di Kejaksaaan Lampung.

Menurut Direktur Kemahasiswaan ITB Prasetyo Adhitama, pihaknya telah menyiapkan langkah terkait pelanggaran akademik dan sanksi bagi mahasiswa yang melakukan perjokian tes CPNS tersebut. Pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan dan akan kooperatif.