HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Agus Subiyanto, Jadi Panglima TNI Gantikan Yudo Margono

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |12:33 WIB
Riwayat Pendidikan Agus Subiyanto, Jadi Panglima TNI Gantikan Yudo Margono
Riwayat pendidikan Jenderal TNI Agus Subiyanto (Foto: MPI)
JAKARTA - Riwayat pendidikan Jenderal TNI Agus Subiyanto yang disetujui DPR menjadi panglima TNI menarik untuk diketahui. Dia menggantikan Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI pilihan Presiden Jokowi.

Agus Subiyanto merupakan anggota TNI yang baru saja dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurachman pada Rabu (25/10/2023) lalu. Agus Subiyanto kini disetujui DPR menjadi Panglima TNI, mengingat sebentar lagi Panglima TNI saat ini yakni Laksamana Yudo Margono akan memasuki masa pensiun usia 58 tahun pada 26 November 2023.

Dikutip dari berbagai sumber, Selasa (21/11/2022), Agus Subiyanto memiliki perjalanan pendidikan yang panjang hingga bisa menjadi bakal calon tunggal Panglima TNI berikutnya. Berikut ini merupakan riwayat pendidikan Agus Subiyanto.

Riwayat Pendidikan Agus Subiyanto

 

Agus Subiyanto kecil menuntut ilmu di SD Negeri Baros Mandiri 4 Cimahi, Jawa Barat dari 1974 hingga 1980. Pria kelahiran 5 Agustus 1967 ini lahir dari keluarga militer.

Masih di Cimahi, Jawa Barat, setelah lulus sekolah dasar Agus melanjutkan pendidikan menengah pertamanya di SMP Negeri 2 Cimahi pada tahun 1980-1983. Bergeser ke kota Bandung, Agus kemudian melanjutkan SMA nya di SMA Negeri 13 Bandung. Selama bersekolah, Agus sudah memiliki cita-cita menjadi TNI, melanjutkan karier ayahnya, Serka (Purn) Deddy Unadi di militer.

Setelah lulus SMA, Agus masuk ke Akademi Militer dan lulus pada tahun 1991. Setelah lulus dari Akmil, ia kemudian mengikuti Kursus Dasar Kecabangan (Sussarcab) Infanteri dan tak lama menjadi bagian anggota Kopassus.

Halaman:
1 2
