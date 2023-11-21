Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Hari Pohon Sedunia, Ini 5 Pohon Paling Aneh di Bumi

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |22:15 WIB
Hari Pohon Sedunia, Ini 5 Pohon Paling Aneh di Bumi
Pohon Baobab menjadi salah satu pohon aneh di bumi (Foto: National Geographic Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Tumbuhan berperan sangat penting dalam kelangsungan hidup yang sangat baik manusia maupun hewan. Dalam menyambut Hari Pohon Sedunia setiap 21 November, kamu harus tahu berbagai jenis pohon, termasuk pohon paling unik di dunia.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (21/11/2023), tumbuhan yang aneh ini ada yang berbau busuk, makan serangga, menyimpan 300 liter air dan terbesar di dunia. Meski begitu, dengan adanya bentuk tanaman yang aneh ini. Mulai dari berbentuk kepala bahkan menyerupai botol yang menyimpan air. Berikut daftar pohon paling aneh di bumi.

 BACA JUGA:

5 Daftar Tanaman Pohon Aneh Di Bumi

1. Welwitschia Mirabilis

Memang tidak cantik untuk dilihat, tetapi tanaman asal Namibia bernama Welwitschia Mirabilis ini benar-benar diklaim sebagai salah satu tanaman paling tahan di dunia. Benar-benar tidak ada yang seperti itu. Tanaman Welwitschia hanya terdiri dari dua daun dan batang kokoh dengan akar.

Dua daun terus tumbuh sampai menyerupai surai berbulu. Batangnya menebal, bukannya bertambah tinggi, dan bisa tumbuh setinggi hampir 2 meter dan lebar 8 meter. Umur mereka diperkirakan 400 hingga 1.500 tahun. Ia dapat bertahan hingga lima tahun tanpa hujan.

Dua daun terus tumbuh sampai menyerupai surai berbulu. Batangnya menebal, bukannya bertambah tinggi, dan bisa tumbuh setinggi hampir 2 meter dan lebar 8 meter. Umur mereka diperkirakan 400 hingga 1.500 tahun. Ia dapat bertahan hingga lima tahun tanpa hujan.

 BACA JUGA:

2. Dionaea Muscipula

Dionaea muscipula atau yang dikenal sebagai perangkap lalat adalah yang paling terkenal dari semua tumbuhan karnivora karena sifat perangkapnya yang aktif dan efisien. Mungkin terkenal, tapi juga terancam. Dua daun tanaman yang berengsel ditutupi rambut halus yang sangat sensitif dan bisa mendeteksi keberadaan segala sesuatu mulai dari semut hingga arakhnida.

 

3. Euphorbia Obesa

Euphorbia Obesa adalah endemik di wilayah Great Karoo, Afrika Selatan. Pemanenan yang berkelanjutan oleh pengumpul tanaman telah berdampak parah pada populasi di alam liar. Akibatnya, undang-undang nasional dan internasional telah diberlakukan untuk melindungi populasi yang tersisa. Meskipun Euphorbia Obesa tetap terancam punah di habitat aslinya. Dengan menanam Euphorbia Obesa dalam jumlah besar, pembibitan dan kebun raya telah bekerja untuk memastikan bahwa spesimen yang diperdagangkan dan dijual di antara pengumpul tanaman tidak diperoleh dari alam liar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/65/3158647/hewan-nySm_large.jpg
8 Hewan dengan Pola Tidur Unik, Jerapah Cuma 30 Menit dalam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3158042/ular-CeQ2_large.jpg
Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/65/3152094/apakah_boleh_pelihara_burung_hantu_ini_jawabannya-K0C8_large.jpg
Apakah Boleh Pelihara Burung Hantu? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3135060/hewan_unik-9liO_large.jpg
7 Hewan Unik yang Dapat Berjalan di Atas Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/624/3063789/kenapa-ikan-aligator-dilarang-dipelihara-di-indonesia-ini-alasannya-yT46HSolJC.jpg
Kenapa Ikan Aligator Dilarang Dipelihara di Indonesia? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/624/3054798/serunya-belajar-tentang-indonesia-sejak-dini-di-balai-wisata-budaya-kbri-canberra-bbKfi2SsKc.jpg
Serunya Belajar tentang Indonesia sejak Dini di Balai Wisata Budaya KBRI Canberra
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement