Hari Pohon Sedunia, Ini 5 Pohon Paling Aneh di Bumi

JAKARTA - Tumbuhan berperan sangat penting dalam kelangsungan hidup yang sangat baik manusia maupun hewan. Dalam menyambut Hari Pohon Sedunia setiap 21 November, kamu harus tahu berbagai jenis pohon, termasuk pohon paling unik di dunia.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (21/11/2023), tumbuhan yang aneh ini ada yang berbau busuk, makan serangga, menyimpan 300 liter air dan terbesar di dunia. Meski begitu, dengan adanya bentuk tanaman yang aneh ini. Mulai dari berbentuk kepala bahkan menyerupai botol yang menyimpan air. Berikut daftar pohon paling aneh di bumi.

BACA JUGA:

5 Daftar Tanaman Pohon Aneh Di Bumi

1. Welwitschia Mirabilis

Memang tidak cantik untuk dilihat, tetapi tanaman asal Namibia bernama Welwitschia Mirabilis ini benar-benar diklaim sebagai salah satu tanaman paling tahan di dunia. Benar-benar tidak ada yang seperti itu. Tanaman Welwitschia hanya terdiri dari dua daun dan batang kokoh dengan akar.

Dua daun terus tumbuh sampai menyerupai surai berbulu. Batangnya menebal, bukannya bertambah tinggi, dan bisa tumbuh setinggi hampir 2 meter dan lebar 8 meter. Umur mereka diperkirakan 400 hingga 1.500 tahun. Ia dapat bertahan hingga lima tahun tanpa hujan.

Dua daun terus tumbuh sampai menyerupai surai berbulu. Batangnya menebal, bukannya bertambah tinggi, dan bisa tumbuh setinggi hampir 2 meter dan lebar 8 meter. Umur mereka diperkirakan 400 hingga 1.500 tahun. Ia dapat bertahan hingga lima tahun tanpa hujan.

BACA JUGA:

2. Dionaea Muscipula

Dionaea muscipula atau yang dikenal sebagai perangkap lalat adalah yang paling terkenal dari semua tumbuhan karnivora karena sifat perangkapnya yang aktif dan efisien. Mungkin terkenal, tapi juga terancam. Dua daun tanaman yang berengsel ditutupi rambut halus yang sangat sensitif dan bisa mendeteksi keberadaan segala sesuatu mulai dari semut hingga arakhnida.

3. Euphorbia Obesa

Euphorbia Obesa adalah endemik di wilayah Great Karoo, Afrika Selatan. Pemanenan yang berkelanjutan oleh pengumpul tanaman telah berdampak parah pada populasi di alam liar. Akibatnya, undang-undang nasional dan internasional telah diberlakukan untuk melindungi populasi yang tersisa. Meskipun Euphorbia Obesa tetap terancam punah di habitat aslinya. Dengan menanam Euphorbia Obesa dalam jumlah besar, pembibitan dan kebun raya telah bekerja untuk memastikan bahwa spesimen yang diperdagangkan dan dijual di antara pengumpul tanaman tidak diperoleh dari alam liar.