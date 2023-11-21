Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Kenapa Burung Pelatuk Suka Melubangi Batang Pohon?

Richard Ariyanto , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |13:04 WIB
Kenapa Burung Pelatuk Suka Melubangi Batang Pohon?
Kenapa burung pelatuk suka melubangi batang pohon (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Pernah menonton film kartun atau animasi Woody Woodpecker? Ya, burung pelatuk memang lucu tingkahnya. Sifatnya yang unik suka melubangi pohon membuat burung pelatuk menjadi sesuatu yang berbeda di antara burung lainnya.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (21/11/2023) di Hari Pohon Sedunia ini, burung pelatuk adalah burung yang paling sering melubangi pohon. Burung ini memiliki perilaku yang berbeda daripada burung lainnya. hal ini disebabkan karena burung pelatuk mencari makanannya di pohon, bukan di tanah maupun air. Makanannya adalah semut, larva ataupun serangga dalam kayu tersebut.

 BACA JUGA:

Selain dari mencari makan, burung pelatuk juga membuat harmonisasi melalui ketukan pohon yang dilakukannya. Hal ini disebabkan oleh burung pelatuk sebenarnya bukan termasuk burung yang bisa berkicau. Uniknya, suara ini bahkan bisa menakuti-menakuti predator sekitar dan saingannya. Bahkan, bisa menarik perhatian pasangan.

 BACA JUGA:

Mengapa Senang Mematuk Kayu dan Batang Pohon?

Burung pelatuk bisa mematuk kayu disebabkan oleh paruh dan lehernya yang kuat. Sangat berbeda dengan burung lainnya yang tidak memiliki hal yang sama dengan burung pelatuk.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/65/3158647/hewan-nySm_large.jpg
8 Hewan dengan Pola Tidur Unik, Jerapah Cuma 30 Menit dalam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3158042/ular-CeQ2_large.jpg
Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/65/3152094/apakah_boleh_pelihara_burung_hantu_ini_jawabannya-K0C8_large.jpg
Apakah Boleh Pelihara Burung Hantu? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3135060/hewan_unik-9liO_large.jpg
7 Hewan Unik yang Dapat Berjalan di Atas Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/624/3063789/kenapa-ikan-aligator-dilarang-dipelihara-di-indonesia-ini-alasannya-yT46HSolJC.jpg
Kenapa Ikan Aligator Dilarang Dipelihara di Indonesia? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/624/3054798/serunya-belajar-tentang-indonesia-sejak-dini-di-balai-wisata-budaya-kbri-canberra-bbKfi2SsKc.jpg
Serunya Belajar tentang Indonesia sejak Dini di Balai Wisata Budaya KBRI Canberra
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement