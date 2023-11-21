Kenapa Burung Pelatuk Suka Melubangi Batang Pohon?

JAKARTA – Pernah menonton film kartun atau animasi Woody Woodpecker? Ya, burung pelatuk memang lucu tingkahnya. Sifatnya yang unik suka melubangi pohon membuat burung pelatuk menjadi sesuatu yang berbeda di antara burung lainnya.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (21/11/2023) di Hari Pohon Sedunia ini, burung pelatuk adalah burung yang paling sering melubangi pohon. Burung ini memiliki perilaku yang berbeda daripada burung lainnya. hal ini disebabkan karena burung pelatuk mencari makanannya di pohon, bukan di tanah maupun air. Makanannya adalah semut, larva ataupun serangga dalam kayu tersebut.

Selain dari mencari makan, burung pelatuk juga membuat harmonisasi melalui ketukan pohon yang dilakukannya. Hal ini disebabkan oleh burung pelatuk sebenarnya bukan termasuk burung yang bisa berkicau. Uniknya, suara ini bahkan bisa menakuti-menakuti predator sekitar dan saingannya. Bahkan, bisa menarik perhatian pasangan.

Mengapa Senang Mematuk Kayu dan Batang Pohon?

Burung pelatuk bisa mematuk kayu disebabkan oleh paruh dan lehernya yang kuat. Sangat berbeda dengan burung lainnya yang tidak memiliki hal yang sama dengan burung pelatuk.