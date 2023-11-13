Kenapa Burung Penguin Tak Bisa Terbang meski Punya Sayap?

JAKARTA - Burung penguin merupakan burung yang menggemaskan dan unik. Meski punya sayap, burung yang satu ini tidak bisa terbang. Kenapa sih?

Ya, bisa dibilang mereka benar-benar terbang hanya melalui air alias melompat, bukan ke udara. Penguin memiliki sayap yang kuat dan otot dada yang kuat untuk memberi tenaga. Tubuh mereka ramping seolah-olah sedang terbang, sehingga mereka tetap membelah air dengan rapi. Namun air jauh lebih kental daripada udara, sehingga sayap mereka lebih pendek dan kaku dibandingkan sayap burung pada umumnya.

Lalu kenapa burung penguin tidak bisa terbang?

Faktanya, dilansir dari All About Birds, Senin (13/11/2023), penguin adalah satu-satunya burung yang tidak mampu melipat sayapnya. Tulang sayapnya menyatu lurus, membuat sayapnya kaku dan kuat, seperti sirip.

Demikian pula, penguin tidak begitu peduli akan bobotnya yang seringan burung yang terbang di udara. Untuk menyelam lebih dalam, menangkap mangsa yang berenang cepat, dan bertahan hidup pada suhu yang sangat dingin, tubuh mereka memiliki persediaan lemak yang sangat besar, otot yang berat, dan bulu yang padat. Tidak mungkin mereka bisa terbang dengan sayap pendek dan tubuh seberat itu.

Rekannya, sesama burung di Kutub Utara, yaitu burung murres dan guillemot masih bisa terbang, hanya saja tidak sebaik beberapa burung lainnya; dan mereka juga bisa berenang, meski tidak sebaik penguin.

17 Jenis Penguin Tak Bisa Terbang

Penguin adalah spesies burung menarik yang ditemukan di belahan bumi selatan. Ada sekitar 17 jenis penguin yang berbeda, dan semua spesies ini tidak bisa terbang. Mereka memiliki gaya hidup semi akuatik dan beberapa ciri yang sangat berbeda dengan jenis burung lain yang biasa kita kenal. Meskipun burung lain telah mengadaptasi sayapnya untuk terbang, penguin telah mengadaptasi sayap seperti sirip untuk membantu mereka berenang di air.

Sekelompok besar penguin di dalam air disebut “rakit” dan kelompok besar di darat disebut “waddle”.

Tubuh penguin dirancang dengan sempurna untuk kehidupan akuatik. Mereka memiliki tubuh yang panjang dan ramping yang membantu mendorong mereka melewati air. Mereka menghabiskan sekitar 75-80% hidupnya di lautan, namun akan kawin, bertelur, dan beristirahat di darat. Menghabiskan banyak waktu di dalam air membuat penguin berisiko tinggi dimangsa predator, seperti anjing laut macan tutul. Sayap penguin berperan penting dalam membantu mereka melarikan diri dari pemangsa di air, namun tidak begitu berperan di darat. Hal ini karena ada beberapa perbedaan antara burung yang menggunakan sayapnya untuk terbang dan teman penguin kita yang tidak bisa terbang.