21 November Hari Pohon Sedunia, Ternyata Ini 6 Manfaatnya

JAKARTA - 21 November merupakan Hari Pohon Sedunia. Hari Pohon ini dicetuskan oleh J. Sterling Motion, seorang pencinta alam yang berasal dari Amerika. Ia memperjuangkan dan mengedukasi manfaat dari pohon dan berharap ada hari untuk merayakannya. Bagaimana cara kita merawat pohon?

Hari Pohon Sedunia mengingatkan kita bahwa dunia memerlukan, dan akan selalu memerlukan didalam bumi yang tercinta ini. Apalagi bumi terancam pemanasan global saat ini.

Dilansir dari laman resmi Waste4change, Selasa (21/11/2023) banyak manfaat dari pohon yang saat ini sering kita jumpai. Bahkan manfaatnya sering kita rasakan tanpa kita sadari. Berikut adalah beberapa manfaat dari pohon dalam Hari Pohon Sedunia ini.

Manfaat Pohon

1. Membersihkan udara

Masih ingat bahwa Indonesia baru saja terkena dampak dari polusi udara? Pohon yang kita tanam ataupun yang sudah tumbuh disekitar kita bisa membersihkan udara loh! Menurut U.S Forest Service, peranan hutan dunia bisa membersihkan ⅓ dari polusi gas kendaraan setiap tahunnya dari 1990 hingga 2007. Bahkan menurut data di Los Angeles, pohon bisa membersihkan hingga 2000 Ton polusi udara setiap tahunnya.

2. Menyejukkan udara

Akhir-akhir ini Indonesia terasa sekali akan panas di musim kemarau ini, bahkan ada pemberitaan bahwa karena panasnya ini, para warga bisa memasak telur hanya mengandalkan panas matahari.

Namun panas itu bisa dikurangi dengan menanam pohon juga loh! Menurut dari U.S Environmental Protection Agency (EPA) bahwa pohon bisa mengurangi terik dan membuat suhu lebih rendah. Suhu yang bisa dikurangi oleh pohon ini berkisar dari 20°F hingga 45°F.

3. Menghasilkan Oksigen

Seperti yang kita ketahui, bahwa produsen oksigen terbesar di darat adalah pohon. Dimana pohon akan menghirup karbondioksida dan menukarnya menjadi Oksigen. Sebagai informasi, sebuah pohon maple saja bisa menghasilkan oksigen untuk 18 orang loh!

4. Membantu menghemat energi

Karena panasnya Indonesia, tentunya kita memerlukan kipas ataupun AC kan? Namun jika kita menanam pohon disekitar lingkungan kita, kerja AC untuk mendinginkan ruangan bisa berkurang sebanyak 30% dan bisa menghemat 20-50% energi untuk menghangatkan.