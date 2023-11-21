Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Burung Paling Senang Hinggap di 5 Pohon Ini

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |19:24 WIB
Burung Paling Senang Hinggap di 5 Pohon Ini
Ini 5 pohon yang paling senang dihinggapi burung (Foto: LiveEO)
JAKARTA - Menanam pohon ternyata tidak hanya membuat rindang tetapi juga banyak manfaatnya. Dalam rangka Hari Pohon Sedunia 21 November, salah satu manfaat pohon adalah jadi tempat hinggap burung. Namun ternyata burung suka hinggap di beberapa pohon saja, lho! Apa saja pohon yang suka dihinggapi burung?

Dikutip dari berbagai sumber, Rabu (22/11/2023), untuk mendengar kicauan burung di sekitar rumah tidak perlu memelihara dan beli burung dengan harga mahal. Karena burung senang hinggap di pohon, cukup tanam pohon di sekitar rumah agar kicauan merdu burung dapat terdengar.

Cara ini juga dinilai lebih ramah lingkungan karena selain mengundang burung datang dan hinggap, menanam pohon juga menambah pasokan oksigen yang ada di sekitar rumah. Berikut ini merupakan daftar pohon yang senang jadi tempat hinggap burung.

Daftar Pohon Tempat Hinggap Burung

1. Pohon Salam

Pohon salam dikenal jadi salah satu pohon yang senang dihinggapi burung. Pohon ini banyak menghasilkan buah salam pada musimnya yang sangat disukai burung. Biasanya burung yang senang hinggap di pohon salam adalah burung cucak kutilang.

2. Pohon Kersen

Pohon yang sering ditemui tumbuh dimana-mana ini memiliki menghasilkan nektar. Buah dari pohon ini (biasa disebut ceri) yang bulat dan kecil sangat disukai burung. Tak heran banyak burung yang suka hinggap di pohon ini.

 

3. Pohon Beringin

Meski pohon beringin sangat jarang terlihat memiliki buah, burung juga suka hinggap di pohon ini. Pohonnya yang besar dengan daun yang rimbun jadi tempat favorit burung untuk membuat sarang.

