Riwayat Pendidikan El Rumi, Lulusan Inggris dan Punya IQ Tinggi

JAKARTA – Riwayat pendidikan El Rumi menarik untuk disimak. Putra kedua dari pasangan Ahmad Dhani dan Maia Estianty ini merupakan seorang musisi dan bintang iklan yang namanya kembali ramai diperbincangkan masyarakat setelah dirinya melakoni pertandingan tinju pada Jumat (17/11/2023) lalu. Dia juga dikenal sebagai alumni lulusan luar negeri.

Disiarkan melalui kanal Youtube Rans Entertainment, acara bertajuk Superstar Knockout ini mempertandingkan partai tinju antara El Rumi dan Jefri Nichol. Oleh karena itu, menarik untuk melihat bagaimana riwayat pendidikan yang ditempuh oleh seorang El Rumi.

Riwayat Pendidikan El Rumi

Melansir dari berbagai sumber, Senin (20/11/2023), El Rumi menghabiskan seluruh waktu pendidikan SD, SMP, hingga SMA dengan bersekolah di sekolah yang sama. Sedari sekolah dasar, El sudah berseragam Bakti Mulya 400 Jakarta, sebuah sekolah swasta yang didirikan pada tahun 1983 oleh Yayasan Keluarga 400 dan Yayasan Pondok Mulya. SD Bakti Mulya Jakarta sendiri berlokasi di di Pondok Pinang, Jakarta Selatan.

Setelah menghabiskan 6 tahun masa pendidikan sekolah dasar di SD Bakti Mulya Jakarta, El kembali melanjutkan masa pengabdiannya menjadi seorang murid Bakti Mulya 400. Dirinya mengenyam bangku SMP di SMP Bakti Mulya 400. Diketahui, SD dan SMP Bakti Mulya 400 berada di kawasan bangunan yang sama.

Tidak berhenti sampai jenjang SMP, pria kelahiran 30 Mei 2023 ini kembali menunjukan kesetiaannya kepada sekolah Bakti Mulya 400. Dirinya kembali memilih Bakti Mulya 400 sebagai wadah dirinya belajar semasa SMA. SMA Bakti Mulya 400 berlokasi di Jalan Lingkar Selatan, berbeda lokasi dengan gedung SD dan SMP.

El sendiri sempat dianjurkan untuk melanjutkan studi SMA nya di luar negeri oleh sang ibunda, Maia Estianty. Kesempatan tersebut langsung ditolak oleh El, karena dirinya ingin menghabiskan masa SMA di Indonesia bersama teman-temannya.

Pada saat SMA, El menorehkan prestasi yang membanggakan. Pria berumur 24 tahun tersebut berhasil menjadi lulusan dengan nilai Ujian Nasional tertinggi kedua di sekolahnya. Dengan catatan impresif tersebut, El juga berkesempatan untuk melanjutkan studi perkuliahannya di salah satu universitas negeri di Indonesia. Kesempatan tersebut datang oleh karena kepintaran El Rumi yang membuat dirinya juga mendapatkan jalur undangan SNMPTN.

Nilai IQ Fantastis

Tidak hanya itu, pria bernama lengkap Ahmad Jalaluddin Rumi ini juga ternyata memiliki Intelligent Quotient (IQ) yang tinggi, yakni sebesar 142. Angka tersebut menunjukan bahwa El termasuk dalam kategori seseorang yang cukup berbakat melalui hasil kutipan dari Very Well Mind, yang mengatakan bahwa orang yang mencatatkan skor 130 hingga 144 merupakan seseorang yang moderately gifted.

Meski sempat menolak kesempatan untuk bersekolah di luar negeri pada saat SMA, tetapi El pada akhirnya tetap menimbah ilmu di negeri orang. Setelah dirinya lulus SMA pada tahun 2017, El memutuskan untuk melakukan masa perkuliahannya di University of Westminster, London, Inggris. Di universitas tersebut El memilih untuk mempelajari jurusan bisnis dan berhasil mendapatkan gelar Bachelor of Arts pada 2021 lalu.