Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Enzy Storia Jadi Sarjana Bisnis dan Manajemen di Usia 31 Tahun

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |12:45 WIB
Enzy Storia Jadi Sarjana Bisnis dan Manajemen di Usia 31 Tahun
Enzy Storia lulus sarjana di usia 31 tahun (Foto: Instagram)
A
A
A

 

JAKARTA - Artis Enzy Storia meraih gelar sarjana dari Universitas Binus dengan mengambil jurusan di Fakultas Bisnis dan Manajemen. Kuliah itu ia selesaikan selama 4 tahun.

Istri Molen Kasetra ini diketahui lahir pada 1992 lalu dan kini berusia 31 tahun. Pada 18 November 2023 ia dan ribuan mahasiswa lainnya, menghadiri acara wisudawan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat.

 BACA JUGA:

Dalam instastory di akun instagram pribadinya, Enzy Storia sempat curhat kalau perjuangannya untuk meraih sarjana tidaklah mudah. Karena 4 tahun ia harus pontang panting kuliah, sambil bekerja di dunia akting maupun presenter di beberapa acara televisi.

"Akhirnya WISUDA setelah 4 tahun tercepot cepot selesaiin semuanya, kuliah sambil kerjaaa terutama setahun terakhir," ujar Enzy Storia melalui instastory diakun instagram miliknya, dikutip Minggu (19/11/2023).

 BACA JUGA:

Bahkan dalam curhatannya itu, Enzy mengaku kalau moment pernikahannya dengan Maulana Kasetra atau yang akrab disapa Molen Kasetra pada 20 Mei 2023 lalu itu, bertepatan dengan ujian akhir semester (UAS). Meski begitu, bintang film RepublikTwitter itu mengucapkan bentuk terima kasih kepada keluarga, sahabat-sahabatnya telah membantunya selama menempuh perkuliahan 4 tahun.

"Ada banget moment abis akad nikah kerjain uas, Terima kasih teman-teman dan keluarga udah banyak bantuin selama ini love nz," tulis Enzy Storia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/624/3148312/momen_haru_kelulusan_sydney_anak_cut_tari_yang_tampil_cantik_dengan_brukat_cokelat-CdAU_large.jpg
Momen Haru Kelulusan Sydney, Anak Cut Tari yang Tampil Cantik dengan Brukat Cokelat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/09/65/2935692/5-idol-k-pop-ini-ternyata-lulusan-jurusan-teknik-ada-song-joong-ki-wBoKx8V6OS.jpg
5 Idol K-Pop Ini Ternyata Lulusan Jurusan Teknik, Ada Song Joong-ki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/65/2932083/tina-toon-ternyata-punya-2-gelar-sarjana-jadi-wisudawan-kehormatan-di-universitas-terbuka-THY1dYvVWt.jpg
Tina Toon Ternyata Punya 2 Gelar Sarjana, Jadi Wisudawan Kehormatan di Universitas Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/65/2926716/riwayat-pendidikan-nafa-urbach-ramai-kasus-penggunaan-obat-keras-qiRDMQJLB2.jpg
Riwayat Pendidikan Nafa Urbach, Ramai Kasus Penggunaan Obat Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/65/2925525/riwayat-pendidikan-teuku-ryan-suami-ria-ricis-yang-baru-lulus-s2-zLT46Gnr0t.jpg
Riwayat Pendidikan Teuku Ryan, Suami Ria Ricis yang Baru Lulus S2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/65/2925190/riwayat-pendidikan-ria-ricis-istri-teuku-ryan-kuliah-selama-7-tahun-zTZWmVWYHr.jpg
Riwayat Pendidikan Ria Ricis Istri Teuku Ryan, Kuliah Selama 7 Tahun
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement