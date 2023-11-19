Enzy Storia Jadi Sarjana Bisnis dan Manajemen di Usia 31 Tahun

JAKARTA - Artis Enzy Storia meraih gelar sarjana dari Universitas Binus dengan mengambil jurusan di Fakultas Bisnis dan Manajemen. Kuliah itu ia selesaikan selama 4 tahun.

Istri Molen Kasetra ini diketahui lahir pada 1992 lalu dan kini berusia 31 tahun. Pada 18 November 2023 ia dan ribuan mahasiswa lainnya, menghadiri acara wisudawan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat.

BACA JUGA:

Dalam instastory di akun instagram pribadinya, Enzy Storia sempat curhat kalau perjuangannya untuk meraih sarjana tidaklah mudah. Karena 4 tahun ia harus pontang panting kuliah, sambil bekerja di dunia akting maupun presenter di beberapa acara televisi.

"Akhirnya WISUDA setelah 4 tahun tercepot cepot selesaiin semuanya, kuliah sambil kerjaaa terutama setahun terakhir," ujar Enzy Storia melalui instastory diakun instagram miliknya, dikutip Minggu (19/11/2023).

BACA JUGA:

Bahkan dalam curhatannya itu, Enzy mengaku kalau moment pernikahannya dengan Maulana Kasetra atau yang akrab disapa Molen Kasetra pada 20 Mei 2023 lalu itu, bertepatan dengan ujian akhir semester (UAS). Meski begitu, bintang film RepublikTwitter itu mengucapkan bentuk terima kasih kepada keluarga, sahabat-sahabatnya telah membantunya selama menempuh perkuliahan 4 tahun.

"Ada banget moment abis akad nikah kerjain uas, Terima kasih teman-teman dan keluarga udah banyak bantuin selama ini love nz," tulis Enzy Storia.