HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Maulana Indraguna Sutowo, Suami Tajir Dian Sastro

Arsitta Dwi Pramesti , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |13:02 WIB
Riwayat Pendidikan Maulana Indraguna Sutowo, Suami Tajir Dian Sastro
Riwayat pendidikan Maulana Indraguna Sutowo suami tajir Dian Sastro (Foto: Instagram)
JAKARTA - Riwayat pendidikan Maulana Indraguna Sutowo, suami tajir Dian Sastro, pasti semua familiar dengan pasangan selebriti tersebut. Nama Dian Sastrowardoyo kembali naik daun lewat serial Gadis Kretek. Siapa sangka bahwa suami aktris cantik itu seorang konglomerat tajir. Penasaran bagaimana riwayat pendidikan sang suami? Simak laporannya berikut ini!

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (17/11/2023), Maulana Indraguna Sutowo, suami Dian Sastrowardoyo, merupakan CEO MRA Group dan konglomerat yang membawahi bisnis di industri kuliner, otomotif, media, dan perhotelan. Lahir pada 4 Agustus 1982, Maulana Indraguna Sutowo merupakan anak dari pengusaha sukses pendiri MRA Group, Adiguna Sutowo.

 BACA JUGA:

Sedangkan kakeknya, Ibnu Sutowo, adalah seorang jenderal bintang tiga di era Soeharto dan CEO pertama Pertamina. Lahir dari keluarga berada, menghantarkan Maulana Indraguna menjadi lulusan Universitas Bentley di Waltham, Massachusetts, Amerika Serikat.

 BACA JUGA:

Kemudian, ia memulai karirnya sebagai karyawan salah satu anak perusahaan MRA Group dan menjadi Project Leader Wisma MRA pada tahun 2011. Saat ini, selain menjabat sebagai CEO PT Mugi Rekso Abadi atau MRA Group, ia terlibat dalam mengelola bisnis seperti Ferrari Jakarta dan butik Paris Hilton di Grand Indonesia.

