Sekolah Fashion di Indonesia Bukan Sekadar Tukang Jahit

JAKARTA - Jurusan fashion design di Indonesia saat ini semakin diminati. Para pelajar khususnya vokasi, saat ini memandang fashion design sebagai jurusan yang menjanjikan.

Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bisnis dan Pariwisata (BBPPMPV) Nana Halim menyebutkan tren sekolah fashion di Indonesia kian meningkat lantaran ganti nama dari tata busana menjadi fashion design. Saat ini para siswa semakin kreatif.

"Dulu kan jurusan tata busana, julukannya tukang jahit itu kurang diminati. Setelah kita ubah namanya menjadi fashion desain ternyata anak muda sekarang kreatif luar biasa," kata Nana Halim saat ditemui di acara SPOTLIGHT 2023 di Pos Bloc Jakarta, dikutip Jumat (17/11/2023).

Nana Halim menuturkan, jika anak-anak sekolah fashion desainer kini mampu bersaing dengan para desainer sungguhan. Mereka mampu menghasilkan pakaian dengan karakter khas dari daerah masing-masing.

"Itu bisa di desain dituangkan ke desain baju. Itu luar biasa hasilnya," ucap Nana Halim.

BACA JUGA:

Untuk terus mengasah kemampuan siswa siswi Indonesia dalam bidang fashion, Kemendikbudristek pun terus berupaya dalam memajukan SDM yang ada di sekolah, yakni para guru.

"Kami dorong guru-guru kita untuk kita latih dan untuk menyiapkan anak-anak, siswa-siswi kita untuk kolaborasi dengan industri, khususnya IFC (Indonesia Fashion Chamber)," ucap Nana.