Pentingnya Kecerdasan Emosional Hadapi Dunia Kerja

JAKARTA - Saat memasuki dunia kerja, bukan hanya kecerdasan akademik saja yang dibutuhkan. Seseorang juga harus memiliki kecerdasan emosional.

Hal itu diungkapkan mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana (UMB) saat pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Kuliah Peduli Negeri (KPN). Mereka memberikan edukasi di SMK Islam Said Na’um Jakarta Kb. Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam kepada siswa tentang pentingnya mengembangkan kecerdasan emosional dalam persiapan mereka untuk memasuki dunia kerja yang kompetitif. Kecerdasan emosional memainkan peran penting dalam kesuksesan seseorang dalam karier mereka. Seminar ini menyoroti berbagai aspek kecerdasan emosional, termasuk kemampuan mengelola emosi, berkomunikasi dengan efektif, bekerja dalam tim, serta memahami dan menangani tekanan kerja. Ini akan memberikan wawasan berharga kepada siswa dalam menghadapi tantangan yang mungkin mereka hadapi dalam dunia kerja.

Sebanyak 4 mahasiswa Jurusan Public Relation dan Marketing Communication, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana yang meliputi Ali Akbar selaku ketua pelaksana, serta tiga orang anggota yakni Desi Fardila, Dewi Fardiana, dan Wildani Arifah dan Suman Jaya selaku dosen pembimbing memberikan edukasi kepada para siswa.

