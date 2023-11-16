Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Cara Mudah Siswa Berkebutuhan Khusus agar Fokus Belajar

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |16:07 WIB
Ini Cara Mudah Siswa Berkebutuhan Khusus agar Fokus Belajar
Cara mudah siswa berkebutuhan khusus agar fokus belajar (Foto: Timothy Gishelardo)
A
A
A

JAKARTA – Pemanfaatan praktik pendidikan digital di Indonesia dinilai dapat membantu hasil belajar siswa berkebutuhan khusus. Terdapat sebuah penelitian yang mengatakan bahwa penerapan pendidikan digital pada siswa berkebutuhan khusus memberikan dampak positif.

Penelitian sebuah perusahaan pendidikan, Rumah Enuma, memaparkan hasil belajar anak setelah menggunakan aplikasi pendidikan digital. Dalam konferensi pers tersebut, Kamis (16/11/2023), Muhammad Yusuf dan Wawan Setiawan sebagai perwakilan dari tim peneliti LPPSDM Bina Putera Utama mengatakan bahwa pendidikan digital memberikan dampak yang positif kepada para siswa berkebutuhan khusus. Mereka mengatakan bahwa praktik pendidikan digital dapat membantu fokus anak dalam belajar.

 BACA JUGA:

“Sebetulnya dari pengalaman kami berkeliling dari teman-teman memang ada dampaknya,” jawab Wawan ketika ditanya mengenai adanya dampak dari praktik pendidikan digital terhadap anak berkebutuhan khusus.

Wawan juga mengatakan bahwa praktik menggunakan aplikasi pendidikan digital tersebut dapat membantu siswa lebih fokus. “Dan justru ketika mereka belajar menggunakan Sekolah Enuma (aplikasi pendidikan digital) ini merasa terbantu. Terbantunya dari sisi fokus, itu pengakuan dari gurunya bahwa ketika menggunakan aplikasi ini anak-anak merasa lebih fokus,” katanya.

 BACA JUGA:

Menurut perkataannya, guru-guru juga menjadi merasa lebih terbantu dengan praktik pendidikan digital yang sudah mulai diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. Para guru merasa bahwa mereka lebih dapat mengawasi para siswa berkebutuhan khusus yang oleh karena karena penggunaan aplikasi Rumah Enuma ini menjadi lebih tenang fokus terhadap pelajaran.

Juli Adrian selaku Ditektur PT Enuma Edukasi Indonesia yang menciptakan sebuah aplikasi yang mempraktikkan pendidikan digital juga mengakui bahwa praktik pendidikan digital dapat membantu siswa berkebutuhan khusus di dalam proses pembelajaran. Rumah Enuma sendiri sudah membantu beberapa daerah di Indonesia untuk dapat mengikuti pembelajaran digital.

