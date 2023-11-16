Riwayat Pendidikan Ashanty, Mahasiswa S3 Unair

JAKARTA - Riwayat pendidikan Ashanty, istri Anang Hermansyah menjadi sorotan warganet. Kini, Ashanty tengah sibuk menjalani perkuliahan dengan melanjutkan studi jenjang S3 di Universitas Airlangga, Surabaya. Ashanty juga menjadi inspiratif warganet karena pendidikannya yang luar biasa.

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (16/11/2023), Ashanty pertama kali bertemu dengan Anang Hermansyah saat Anang dan Syahrini mengisi acara di Bali. Bagaimana riwayat pendidikannya?

Riwayat Pendidikan Ashanty

Ashanty adalah penyanyi kelahiran Jakarta, 4 November 1984, dengan nama lengkap Ashanty Siddik Hasnoputro. Ia merupakan anak bungsu dari lima bersaudara pasangan Prof.

Soejahjo dan Farida Siddik.

Gadis keturunan Arab-Perancis-Jawa ini dikenal di dunia industri musik Indonesia sejak 2009. Namun namanya baru melejit setelah digandeng musisi Anang

Hermansyah sebagai pasangan duetnya yang baru.

Ashanty, yang merupakan anak dari seorang staf ahli UNICEF, menghabiskan masa kecilnya dengan tinggal berpindah-pindah di beberapa negara. Negara-negara yang pernah ia tinggali,

seperti Thailand, Amerika Serikat, Srilanka, Belanda hingga Nigeria, sudah membentangkan pengetahuannya sehingga ia tumbuh menjadi seseorang yang peka dan rendah hati.

Gadis alumni SDN 02 Lebak Bulus, SMP 85 Pondok Labu dan SMA Islam Harapan Ibu ini mengaku bahwa sejak kecil dirinya dilarang keluarga menjadi penyanyi. Kakeknya yang merupakan mantan diplomat dan ayahnya yang seorang staf di lembaga internasional PBB, tentu mengarahkannya ke profesi serupa.

Ashanty pun mengambil kuliah Hubungan Internasional di Universitas Paramadina yang akhirnya memberinya gelar Sarjana Sosial. Secara diam-diam, gadis yang sempat menjadi anggota cheerleaders semasa duduk di bangku

SMA ini mengikuti kontes "Abang dan None 2001". Tak diduga, di kompetisi itu Ashanty malah keluar sebagai "None Favorit" yang mewakili Jakarta Utara. Mengantongi gelar tersebut, Ashanty memberanikan diri mengutarakan keinginannya terjun ke dunia musik pada orangtuanya.

Orangtuanya pun akhirnya mengalah dan mendukung langkah putrinya. Ashanty, yang memiliki seorang kenalan di perusahaan rekaman terkenal di Indonesia, akhirnya bertemu dengan Yovie Widianto. Oleh Yovie, Ashanty diberi kesempatan membawakan lagu ciptaannya, "Aku Ingin Kamu, Kamu Ingin Dia" (2009). Tak lama setelahnya, album perdana Ashanty self-titled, "Ashanty" (2009), dirilis. Dua single yang ikut dirilis, "Aku Ingin Kamu, Kamu Ingin Dia" (2009) dan "Dulu" (2009) terbilang cukup dikenal masyarakat.

Namun anehnya, masyarakat masih banyak yang merasa asing dengan nama Ashanty. Meski sudah sering muncul di televisi sebagai ikon iklan "Chat & Date", masyarakat masih belum menyadari keberadaan dirinya.