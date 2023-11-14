Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Keren! Yuk Main ke Pojok Unpad Intip Inovasi Mahasiswa

Arif Budianto , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |15:07 WIB
Keren! Yuk Main ke Pojok Unpad Intip Inovasi Mahasiswa
Unpad menggagas Community Hub bersama BUMN (Foto: Instagram)
A
A
A

BANDUNG - Karya karya inovatif mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) akan dipamerkan di Pojok Unpad. Hal itu dilakukan dengan menggandeng BUMN energi PT Pertamina (Persero) melalui Community Hub di kawasan pendidikan Jatinangor, tepatnya di kawasan SPBU Coco, Jalan Jatinangor, Sumedang.

Selain berfungsi sebagai pelayanan bahan bakar, kawasan tersebut akan dikembangkan sebagai “Pojok Unpad”. Pojok tersebut selain menjadi wahana community hub, juga akan menjadi etalase berbagai produk inovasi Unpad. Pojok tersebut juga akan dilengkapi dengan koleksi buku-buku milik Perpustakaan Unpad.

“Mahasiswa bisa duduk belajar, dan Unpad akan ikut serta menjual produk-produk inovasi mahasiswa,” kata Rektor Unpad Rina Indiastuti pada peresmian pilot project kawasan SPBU Coco, Selasa (14/11/2023).

Rina mengaku mengapresiasi kerja sama dengan Pertamina Patra Niaga. Menurutnya, kerja sama ini menjadi contoh yang baik dalam pengelolaan aset negara yang dimandatkan kepada Unpad.

“Kerja sama ini contoh baik. Ini kan menjual bahan bakar, selain itu ini adalah aset Unpad bernama Bale Pabukon, lalu direnovasi dan difungsikan kembali,” kata Rektor.

Berada di dalam lingkungan akademik, SPBU ini juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang yang berada di dalam gedung Bale Pabukon, seperti musala, toilet, tempat perbelanjaan, tempat makan, hingga fasilitas yang bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran mahasiswa.

Sementara itu, Dirut Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan, SPBU COCO Unpad Jatinangor ini dikembangkan untuk menjual produk Jenis BBM Umum (JBU) atau produk BBM nonsubsidi. Meski demikian, pihaknya tetap memastikan bahwa jenis produk BBM subsidi tetap dijual di sini.

Menurut Riva, kesempatan ini merupakan periode emas bagi Pertamina untuk menjual produk JBU. “Pertamina sendiri saat ini memang terus berupaya siapkan BBM yang high quality. Kami berharap sivitas akademika Unpad bisa jadi duta Pertamina dalam mengembangkan dan salurkan energi yang lebih baik,” kata Riva.

