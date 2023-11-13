Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Apa Saja Tahapan Selanjutnya Usai Tes SKD CPNS 2023?

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |19:03 WIB
Apa Saja Tahapan Selanjutnya Usai Tes SKD CPNS 2023?
Apa saja tahapan selanjutnya usai tes SKD CPNS 2023? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apa saja tahapan selanjutnya usai tes SKD CPNS 2023? Para peserta rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2023 yang dinyatakan lolos administrasi akan mengikuti tes seleksi kompetensi dasar (SKD). Keputusan tersebut melalui surat edaran pelaksanaan tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. 9386/B-KS.04.01/SD/E/2023.

Masing-masing peserta instansi menyusun jadwal SKD CPNS berlangsung pada tanggal 1-4 November. Selanjutnya, daftar peserta,waktu dan tempat SKD akan diumumkan pada 5-8 November 2023, kemarin.

 BACA JUGA:

Dilansir dari berbagai sumber, Senin, (13/11/2023), setiap instansi pemerintah memiliki prosedur yang berbeda. Maka dari itu, para peserta harus memastikan informasi yang diberikan oleh instansi tersebut.

Setelah tes SKD CPNS 2023, ada beberapa tahapan selanjutnya yang perlu dilalui. Berikut adalah tahapan-tahapan tersebut:

 BACA JUGA:

1. Pengumuman Hasil SKD

Setelah tes SKD selesai, biasanya akan ada pengumuman hasil tes. Hasil ini akan menunjukkan apakah kamu lolos atau tidak lolos ke tahap selanjutnya.

2. Tes SKB (Seleksi Kompetensi Bidang)

Jika kamu lolos SKD, tahap selanjutnya adalah tes SKB. Tes ini akan menguji kemampuan dan pengetahuan kamu dalam bidang yang sesuai dengan jabatan yang kamu lamar. Tes SKB bisa berupa tes tulis, wawancara, atau tes praktik, tergantung dari instansi yang mengadakan seleksi.

 

3. Verifikasi Berkas

Setelah tes SKB, kamu akan diminta untuk melengkapi dan mengirimkan berkas-berkas yang diperlukan sebagai persyaratan administrasi. Berkas-berkas ini biasanya meliputi fotokopi identitas, ijazah, transkrip nilai, dan dokumen lainnya yang diminta oleh instansi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/65/3089811/tes_pppk_2024-dV56_large.jpeg
Kapan Terakhir Buat Akun SSCASN 2024 PPPK?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/65/3089524/apakah-tes-skb-cpns-2024-ada-sistem-gugur-ini-penjelasannya-f2sr9xVxfq.jpg
Apakah Tes SKB CPNS 2024 Ada Sistem Gugur? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/65/3089506/cetak-kartu-ujian-skb-cpns-2024-di-mana-T0o4ZjUY14.jpg
Cetak Kartu Ujian SKB CPNS 2024 di Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/65/3087622/kapan-pelaksanaan-skb-cpns-bappenas-dan-kemenag-2024-pEfZOE2j69.jpg
Kapan Pelaksanaan SKB CPNS Bappenas dan Kemenag 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/65/3088013/tes-skb-cpns-2024-non-cat-dilakukan-di-mana-XW7ZJijma4.jpg
Tes SKB CPNS 2024 Non CAT Dilakukan di Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/624/3085148/apakah-guru-madrasah-swasta-kemenag-bisa-ikut-pppk-2024-jBY1Cf1XTB.jpg
Apakah Guru Madrasah Swasta Kemenag Bisa Ikut PPPK 2024?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement