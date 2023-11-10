UNS Juara 1 Kontes Kapal Cepat Tanpa Awak Nasional 2023

SURAKARTA - Bengawan Unmanned Vehicle (UV) Team Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta kembali meraih prestasi dalam ajang Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Nasional (KKCTBN) 2023. Dalam kompetisi ini, Bengawan UV menyabet Juara 1 Divisi Leisure Boat Fuel Engine Remote Control (LBFERC).

KKCTBN merupakan kompetisi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 22—25 Oktober 2023 di Universitas Indonesia. Pada KKCTBN tahun ini, Bengawan UV mengirimkan tiga tim dari tiga kategori performa prototipe, yaitu Leisure Boat Electric Remote Control (LBERC), Leisure Boat Fuel Engine Remote Control (LBFERC), dan Autonomous Tourism Surface Vessel (ATSV).

Rizky Cahyo Setiawan selaku ketua tim menjelaskan bahwa dalam kompetisi ini, masing-masing kategori memiliki lintasan dan misi yang berbeda. Pada kategori LBERC, terdapat misi melewati lintasan lomba secepat mungkin dengan menambahkan beban sebanyak 2 kg pada lambung kapal dan tanpa beban. Sementara, pada LBFERC, misi yang harus dihadapi adalah melewati lintasan secepat mungkin dengan menambah beban 3 kg dan tanpa beban pada lambung kapal.

“Untuk penilaian LBERC dan LBFERC yaitu jumlah poin tertinggi dengan beban dan tanpa beban. Lalu untuk kategori ATSV memiliki misi menyusuri lintasan perlombaan secepat mungkin, melakukan pemotretan di atas permukaan air, pemotretan di bawah permukaan air, dan melakukan docking pada dermaga dengan benar. Penilaiannya dari jumlah poin pada setiap misi yang dapat dilakukan,” KATA Rizky dalam laman resmi UNS, Jumat (10/11/2023).

Pada KKCTBN 2023 ini, kategori LBERC diikuti oleh 27 tim, kategori LBFERC diikuti 22 tim, dan kategori ATSV sebanyak 21 tim. Saat diumumkan meraih podium tertinggi pada kategori LBFERC, Rizky mengaku bersyukur dan sangat senang.