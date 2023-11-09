Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Bikin Heboh! Peneliti 11 Universitas Klaim Temuan Alien 3 Jari Bukan Rekayasa

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |12:19 WIB
Bikin Heboh! Peneliti 11 Universitas Klaim Temuan Alien 3 Jari Bukan Rekayasa
Peneliti klaim alien 3 jari bukan rekayasa (Foto: Unilad)
A
A
A

JAKARTA - Peneliti dari Peru menyatakan temuan alien 3 jari yang sempat membuat heboh pada September 2023 lalu bukan rekayasa. Klaim itu mengemuka dalam sidang kongres Meksiko yang digelar pada Selasa (7/11/2023) lalu. Sidang kongres itu digelar lagi guna membahas keaslian dan kehebohan yang ditimbulkan akibat pemberitaan alien berjari tiga itu.

Laporan Unilad menyatakan, Kamis (9/11/2023) ini, dalam sidang tersebut dihadirkan lagi pemilik alien jari tiga, Jaime Maussan dan beberapa peneliti dari San Luis Gonzaga National University, Peru. Dalam sidang kongress itu Jaime Maussan kembali memastikan bahwa alien itu bukan rekayasa. Alien tiga jari itu benar-benar asli dan tidak dibuat sedemikian rupa untuk cari perhatian masyarakat dunia. Dia bahkan menyertakan sebuah surat pernyataan yang ditandatangani oleh 11 peneliti yang salah satunya adalah Roger Zuniga, antropologis dari San Luis Gonzaga National University, Peru.

"Alien itu asli. Sama sekali tidak ada intervensi manusia dari sisi formasi fisik dan biologis," ujar Roger Zuniga.

 BACA JUGA:

Hanya saja Roger Zuniga tidak bisa menjelaskan asal muasal dari alien tiga jari itu. Bahkan disebutkan Unilad, surat pernyataan yang ditandatangani oleh 11 ilmuwan itu tidak menekankan bahwa alien-alien yang dibawa Jaime Maussan adalah ekstraterestrial atau makhluk asing.

Roger Zuniga memahami adanya kontroversi di sekeliling temuan alien dari Jaime Maussan. Hanya saja dia tetap yakin bahwa alien itu bukan rekayasa.

 BACA JUGA:

Sebelumnya para peneliti dunia memang mengkritisi langkah Jaime Maussan yang menghadirkan objek rekayasa yang diklaim sebagai alien di sidang kongres Meksiko. Dan Evans, Assistant Deputy Associate Administrator NASA yang mengatakan tindakan Jaime Maussan justru sebagai upaya yang ceroboh.

Dia mengatakan harusnya Jaime Maussan menguatkan temuannya dengan data-data ilmiah yang sangat lengkap. Bukan hanya klaim penelitian yang tidak berdasar.

Halaman:
1 2
