HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Johnny G Plate, Divonis 15 Tahun Penjara Kasus Korupsi BTS

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |16:08 WIB
Riwayat Pendidikan Johnny G Plate, Divonis 15 Tahun Penjara Kasus Korupsi BTS
Riwayat pendidikan Johnny G Plate yang divonis 15 tahun penjara (Foto: Antara)
A
A
A


JAKARTA - Riwayat pendidikan Johnny G Plate menarik disimak pasca penetapan putusan vonis penjara 15 tahun oleh majelis hakim. Menkominfo Johnny G Plate terbukti bersalah dalam kasus korupsi BTS Bakti Kominfo. Johnny memiliki kiprah karier politik yang panjang begitu juga riwayat pendidikannya.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (8/11/2023), Johnny G Plate lahir di Flores pada 10 September 1956. Semasa kecilnya dihabiskan berada di Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Riwayat Pendidikan

Ia merupakan lulusan Universitas Katolik Atma Jaya dan memulai bisnis alat-alat perkebunan pada awal 1980-an. Sejak 2013, ia bergabung ke Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI), di mana ia kemudian diangkat menjadi Ketua Mahkamah PKDI.

Pada masa berikutnya, dia pindah ke Partai NasDem dimana ia kemudian diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai NasDem.

Johnny G. Plate beragama Katolik dan menikah dengan Maria Ana serta memiliki tiga orang anak.

Halaman:
1 2
