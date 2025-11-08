Viral Momen Haru Anak Pendiam Jadi Sumringah Diajak Ngobrol Teman, Netizen: Terima Kasih Ekstrovert

JAKARTA - Sebuah momen haru viral di media sosial ketika seorang anak pendiam tampak bahagia saat diajak ngobrol oleh teman-temannya. Video ini seolah menjadi oase di tengah maraknya kasus bullying di sejumlah sekolah.

Dalam video itu terlihat seorang siswa laki-laki dikelilingi sejumlah teman-temannya. Dinarasikan bahwa siswa tersebut sangat pendiam. Namun, teman-temannya berusaha mengajaknya untuk berdialog.

Saat dikelilingi teman-teman, siswa itu tampak sumringah dan semangat untuk berdialog. Bahkan mimik wajahnya berkali-kali tersenyum bahagia.

“Momen haru siswa ini coba ajakin ngobrol temannya yang pendiam, kelihatan senang banget. Pasti dia senang banget tuh pulang dari sekolah, yakin deh bakal semangat juga buat hari esoknya,” demikian seperti dikutip dari bandung.banget, Sabtu (8/11/2025).

Dengan cepat video bersahaja ini langsung viral. Video ini seolah mengungkap situasi terpendam yang kerap terjadi di masa-masa sekolah.

Berikut komentar netizen yang merasakan fenomena gunung es di masa sekolah: