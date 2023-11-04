Nogogeni ITS Juarai Kontes Mobil Hemat Energi 2023

JAKARTA - Tim Nogogeni dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) kembali membanggakan almamater di Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) 2023 tingkat nasional, Kamis (2/11/2023). Kali ini, Nogogeni ITS berhasil raih dua prestasi di kategori Urban Concept, yaitu juara 1 di kelas Motor Listrik dan juara 2 di kelas Motor Pembakaran Dalam (MPD) Etanol.

Kepala Divisi Creative Media Tim Nogogeni ITS Jihadul Akbar Fisabilillah menjelaskan, KMHE merupakan kompetisi tahunan yang digelar oleh Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) dengan berfokus pada penghematan bahan bakar. Kompetisi ini menuntut para pesertanya untuk membuat mobil dengan penggunaan bahan bakar seefisien mungkin.

BACA JUGA:

Kompetisi yang digelar di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) ini dibagi menjadi dua kategori kendaraan, yaitu Prototype dan Urban Concept. Kedua kategori ini dibagi lagi menjadi empat kelas, yakni MPD Gasoline, MPD Diesel, MPD Etanol, dan Motor Listrik. “Tim Nogogeni ITS sendiri hanya mengikuti dua kelas dari kategori Urban Concept, yaitu Motor Listrik dan MPD Etanol,” jelas pemuda yang akrab disapa Jihad ini dalam keterangan resmi kepada Okezone, Sabtu (4/11/2023)

Membawa mobil Nogogeni VIII Evo, prestasi juara 1 pada kategori Urban Concept, kelas Motor Listrik ini menandakan kemenangan beruntun tim Nogogeni ITS kali kelima pada kelas ini di ajang KMHE. Kemenangan ini diperoleh tim Nogogeni ITS setelah Nogogeni VIII Evo berhasil meraih efisiensi bahan bakar sebesar 188,69 km/Kwh. Angka ini berhasil diraih oleh Nogogeni VIII Evo pada percobaan pertamanya dari lima kesempatan yang diberikan.

Di sisi lain, meskipun sudah vakum selama tiga tahun dari kategori Urban Concept kelas MPD Etanol, bukan berarti kemampuan tim Nogogeni ITS dalam melakukan inovasi pada kelas ini menurun. Mobil Nogogeni VI yang dilombakan pada kelas ini mencapai tingkat efisiensi yang cukup tinggi, yaitu 375,95 km/liter.

BACA JUGA:

Dengan kedua hasil tersebut, tim Nogoneni ITS berhasil mengunci tiket untuk mengikuti Eco Fun Race. Yakni merupakan ajang balapan tambahan bagi kendaraan kategori Urban Concept di KMHE dan berhasil meraih posisi 1 hingga 4 di kelasnya masing-masing.

“Mobil Nogogeni VI sendiri berkesempatan untuk memulai start dari posisi pertama,” ucapnya.