Viral Siswi SMK Merdu Nyanyi Lagu Jawa, Kini Direkrut Label Musik

JAKARTA - Viral video dua orang siswi SMK bersuara merdu bernyanyi bersama. Bukan lagu biasa, tetapi mereka menyanyikan lagu Jawa.

Dalam video tersebut, salah seorang dari mereka juga sambil bermain gitar dengan sangat baik. Video yang diunggah di platform TikTok oleh akun @gunawanfatani tersebut menampilkan dua siswi SMK yang diketahui dari kolom komentar murid SMK Kesehatan CSI Kulon Progo.

BACA JUGA:

Mereka menyanyikan lagu berbahasa jawa dari penyanyi Eny Sagita berjudul Oh Yes Oh No. Dikutip dari TikTok, Sabtu (4/11/2023), video yang viral di TikTok ini telah ditonton sebanyak 797,4 ribu kali dengan likes sebanyak 31,3 ribu dan telah di share ke berbagai platform lain.

Video ini juga mendapat berbagai macam komentar dari netizen. Karena bakat menyanyi mereka yang memukau, ada salah satu komentar dari video tersebut yakni dari akun TikTok @energi_music_house yang mengatakan dua murid perempuan tersebut berada di bawah manajemennya.

BACA JUGA:

“Sekarang di bawah management saya Energi Music House,” tulis komentar dari akun management tersebut.